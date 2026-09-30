Máy bay ném bom Tu-95 của Nga rơi, sáu người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29/9 thông tin, một chiếc oanh tạc cơ Tu-95 của nước này đã gặp nạn khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Amur thuộc vùng Viễn Đông. Được biết, Amur là nơi đặt căn cứ không quân Ukrainka, một trong những căn cứ chủ chốt của lực lượng oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga.

Hiện trường vụ rơi oanh tạc cơ Tu-95 rơi tại tỉnh Amur hôm 29/9. Ảnh: X/Clash Report

Thông báo của chính quyền vùng Amur cho hay, chiếc Tu-95 rơi gần làng Krasnoyarovo, bên sông Zeya, không xa biên giới Trung Quốc. Giới chức địa phương nhấn mạnh, phi hành đoàn đã nỗ lực điều khiển máy bay tránh xa các khu dân cư trước khi gặp nạn.

Theo đó, máy bay rơi xuống một khu vực không có dân cư. Sáu trong tổng số bảy thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, người còn lại bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị.

Chiếc Tu-95 của Nga với bốn động cơ cánh quạt Kuznetsov NK-12 cho phép bay hành trình với tốc độ khoảng 920 km/h. Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng máy bay không mang theo vũ khí vào thời điểm xảy ra tai nạn. Một nhóm điều tra của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được cử tới hiện trường để xác định nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Tu-95 là oanh tạc cơ chiến lược tầm xa bốn động cơ cánh quạt, được phát triển từ thời Liên Xô và có thể mang vũ khí hạt nhân. Máy bay có tầm hoạt động khoảng 12.000 km, tốc độ hành trình có thể đạt khoảng 920 km/h và được thiết kế để phóng tên lửa hành trình từ khoảng cách lớn, cho phép thực hiện nhiệm vụ mà không cần tiếp cận gần khu vực mục tiêu.

Tu-95 thường hoạt động với tổ bay bảy người, được sử dụng trong các nhiệm vụ huấn luyện cũng như tuần tra tầm xa. Các phi đội Tu-95 của Nga cũng thường xuất hiện trong những chuyến bay tuần tra tại khu vực châu Âu và châu Á.

Vụ việc tại Amur là tai nạn mới nhất liên quan đến lực lượng máy bay ném bom tầm xa của Nga. Hồi tháng 6, một chiếc Tu-22M3 cũng gặp nạn tại vùng Irkutsk trong chuyến bay huấn luyện. Toàn bộ tổ bay khi đó đã kịp thoát khỏi máy bay.