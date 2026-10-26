Máy bay ném bom B-21 Raider sẽ được sử dụng trong vai trò tiêm kích?

Không quân Mỹ (USAF) đang cân nhắc đưa máy bay ném bom vào không chiến để tăng cường sức mạnh, trang The War Zone (TWZ) trích dẫn một báo cáo của USAF gửi tới Quốc hội Mỹ.

Cách tiếp cận nói trên đang được xem xét như một phần của việc lập kế hoạch cơ cấu phi đội máy bay trong tương lai và tìm kiếm thêm các cơ hội để đối phó với phi đội chiến đấu cơ đông đảo và chất lượng ngày càng cao của Trung Quốc.

Không quân Mỹ ước tính sẽ có 1.509 máy bay chiến đấu trong đội hình vào năm 2035, tuy vậy ước tính trước đó cho thấy tổng nhu cầu là 1.723 chiếc, tức là cần bổ sung lực lượng khẩn cấp.

Việc đạt được sản lượng chiến đấu cơ theo kế hoạch sẽ phụ thuộc vào nguồn tài chính ổn định, tốc độ sản xuất mới và khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc đảm bảo nguồn cung cần thiết.

Trong tình cảnh trên, để tăng cường số lượng tiêm kích chiếm ưu thế trên không và tiêm kích đánh chặn, một trong những phương án đang được xem xét là sử dụng nền tảng máy bay ném bom B-21 Raider đầy triển vọng.

Tầm bay xa, khả năng tàng hình cao, tải trọng lớn và các cảm biến hiện đại của chiếc B-21 Raider có thể rất hữu ích không chỉ trong việc tấn công các mục tiêu dưới mặt đất mà còn cả tiêu diệt mục tiêu trên không.

Theo nhận định, máy bay ném bom có ​​thể trang bị tên lửa không đối không tầm xa hoặc mang theo một số lượng đáng kể các tên lửa nhỏ hơn khi tích hợp radar mảng pha quét chủ động tiên tiến.

Trong trường hợp này, B-21 sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên không ở cự ly xa, hoạt động phối hợp với tiêm kích và các phương tiện khác. Đồng thời USAF lưu ý trong tài liệu giải trình đó là họ đang đánh giá một số lựa chọn để mở rộng khả năng chiến đấu.

Các biện pháp tăng cường sức mạnh dự kiến bao gồm việc mua thêm tiêm kích tiên tiến và sử dụng rộng rãi hơn máy bay không người lái chiến đấu phối hợp (CCA).

Hiện tại Không quân Mỹ vẫn chưa nêu đích danh loại máy bay ném bom nào có thể được trang bị khả năng không chiến, chúng sẽ mang theo loại vũ khí nào và thời điểm họ có thể bắt đầu các công việc liên quan.

Nhưng rõ ràng B-21 Raider là ứng viên sáng giá nhất, nó tỏ ra có nhiều ưu thế hơn hẳn khi đặt cạnh chiếc B-2 Spirit - phương án cũng từng được nhắc tới để bổ sung chức năng tiêm kích.

Thời gian gần đây Lầu Năm Góc rất tích cực phát triển các phương tiện để đối phó với Không quân Trung Quốc, điều này thể hiện rõ qua các loại vũ khí mới được đưa vào sử dụng.

Ví dụ điển hình chính là việc đưa vào biên chế tên lửa AIM-260, AIM-174, AIM-424 Malice, cũng như tên lửa tầm xa đầy triển vọng của không quân (AFLRW) - một loại đạn không chiến có tầm bắn lên tới khoảng 1.850 km.

Ý tưởng bổ sung chức năng tiêm kích cho máy bay ném bom tàng hình sẽ cần phải thử nghiệm thêm nhiều, nhưng rõ ràng đây là một phương án đầy thú vị và rất đáng để trông đợi.