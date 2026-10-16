Máy bay nào có thể mang 'Mẹ của các loại bom' GBU-43/B Mỹ?

Bom nổ trên không cỡ lớn GBU-43/B MOAB có kích thước vượt xa những loại bom dẫn đường thông thường.

Vì vậy, quân đội Mỹ phải sử dụng máy bay vận tải quân sự được điều chỉnh để triển khai loại vũ khí này thay vì các tiêm kích hoặc oanh tạc cơ chiến lược.

MOAB dài khoảng 9,17 m, đường kính hơn 1 m và nặng gần 10 tấn. Kích thước đó khiến vũ khí không phù hợp với khoang bom hoặc giá treo thông thường của phần lớn máy bay chiến đấu.

Phương tiện mang bom phải có đủ không gian, khả năng chịu tải và hệ thống hỗ trợ để đưa vũ khí ra khỏi máy bay an toàn.

Trong lần sử dụng chiến đấu đầu tiên ngày 13/4/2017 tại Afghanistan, quân đội Mỹ triển khai MOAB từ máy bay tác chiến đặc biệt MC-130.

Đây là biến thể thuộc dòng C-130 Hercules, được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ đặc biệt, bao gồm vận chuyển lực lượng và trang thiết bị trong điều kiện tác chiến phức tạp.

Khác với cách thả bom thông thường từ khoang bom của oanh tạc cơ, MOAB được đưa ra khỏi máy bay qua cửa phía sau bằng hệ thống triển khai chuyên dụng.

Cách bố trí này cho phép vận tải cơ mang một loại vũ khí có kích thước đặc biệt mà không cần thiết kế lại thành oanh tạc cơ truyền thống.

Hệ thống dẫn đường GPS hỗ trợ bom tiếp cận khu vực mục tiêu sau khi được thả. Tuy nhiên, việc mang theo MOAB không đồng nghĩa máy bay có thể tùy ý hoạt động trên mọi khu vực.

Phương tiện triển khai vẫn phải đối mặt với nguy cơ từ hệ thống phòng không, máy bay đối phương và các điều kiện tác chiến khác.

Đây cũng là lý do MOAB không phải lựa chọn thay thế đơn giản cho các loại bom nhỏ hơn. Vũ khí có sức công phá lớn nhưng đòi hỏi phương tiện chuyên biệt, quy trình chuẩn bị riêng và điều kiện sử dụng phù hợp.

Nếu được cân nhắc trong một chiến dịch mới, việc triển khai MOAB sẽ phụ thuộc không chỉ vào quyết định sử dụng vũ khí mà còn vào khả năng bố trí máy bay, bảo đảm hậu cần và đánh giá rủi ro của nhiệm vụ.