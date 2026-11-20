Chiếc máy bay đã chệch khỏi đường băng gần sân bay quốc tế Monterrey ở Mexico sau khi mất điện. Chiếc Piper Malibu 46 trượt lên lề đường cao tốc Monterrey–Nuevo Laredo sau khi va vào hàng rào và bốc cháy dữ dội.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h50 chiều ngày 18/11, tại Apodaca, thuộc vùng Đông Bắc của đất nước.

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường nơi đám cháy đang bốc lên những cột khói đen dày đặc.

Theo các nguồn tin, máy bay bị mất điện, dẫn đến việc nó chệch khỏi đường băng và lao xuống lề đường cao tốc. Nguồn: Jam Press

Đoạn clip kịch tính cho thấy 2 đám cháy dữ dội khi ô tô vẫn tiếp tục di chuyển qua hiện trường vụ tai nạn. Cả bốn hành khách trên máy bay, ở độ tuổi từ 30 đến 60, đều sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Hai thành viên phi hành đoàn, David Corona Cabrero, 41 tuổi, và Alan Adrián Cuevas Loo, 25 tuổi, cũng đã thoát khỏi chiếc máy bay đang bốc cháy một cách an toàn.

Cả sáu người được nhân viên cứu hộ kiểm tra và chỉ bị thương nhẹ sau vụ việc. Điều đáng kinh ngạc là không ai trên máy bay cần phải nhập viện điều trị.

Đoạn clip cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông trên đường cao tốc khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy dữ dội. Sau sự cố, đường băng đã tạm thời bị đóng cửa.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân khiến máy bay mất điện và sau đó chệch hướng đã được tiến hành.

Chiếc máy bay do hãng Casago vận hành và đang trên đường đến Atizapán, ngoại ô Thành phố Mexico.

Các quan chức đã xác định các hành khách là José Luis Villaseñor Sánchez, 56 tuổi, Armando Ezequiel Mata, 42 tuổi, Carlos Alejandro Castillo Pérez, 40 tuổi và Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, 36 tuổi.