Chiếc máy bay đã chệch khỏi đường băng gần sân bay quốc tế Monterrey ở Mexico sau khi mất điện. Chiếc Piper Malibu 46 trượt lên lề đường cao tốc Monterrey–Nuevo Laredo sau khi va vào hàng rào và bốc cháy dữ dội.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 13h50 ngày 18/11 tại Apodaca, khu vực Đông Bắc Mexico.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cùng đội chữa cháy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Khi đó, ngọn lửa đang bùng phát mạnh, tạo thành những cột khói đen dày đặc bốc cao.

Đoạn video ghi lại cảnh hai đám cháy lớn bùng lên tại hiện trường, trong khi các phương tiện vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn. Toàn bộ 4 hành khách trên máy bay, trong độ tuổi từ 30 đến 60, đều may mắn sống sót.

Hai thành viên phi hành đoàn là David Corona Cabrero, 41 tuổi và Alan Adrián Cuevas Loo, 25 tuổi, cũng kịp thời thoát ra ngoài an toàn khi chiếc máy bay đang chìm trong biển lửa.

Sau vụ việc, cả 6 người đều được lực lượng cứu hộ kiểm tra tình trạng sức khỏe. Họ chỉ bị thương nhẹ và điều đáng mừng là không có ai phải nhập viện để tiếp tục điều trị.

Đoạn video ghi lại cảnh hai đám cháy lớn bùng lên tại hiện trường, trong khi các phương tiện vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Video ghi lại cảnh các phương tiện ùn ứ trên đường cao tốc trong lúc lực lượng cứu hỏa khẩn trương triển khai công tác khống chế ngọn lửa. Sau vụ tai nạn, đường băng tại sân bay đã được tạm thời phong tỏa để phục vụ công tác xử lý sự cố.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân khiến máy bay bị mất điện, dẫn đến sự cố chệch khỏi đường băng.

Chiếc máy bay thuộc đơn vị khai thác Casago, đang thực hiện hành trình đến Atizapán, khu vực ngoại ô thủ đô Mexico City.

Danh tính 4 hành khách cũng đã được giới chức công bố, gồm José Luis Villaseñor Sánchez, 56 tuổi; Armando Ezequiel Mata, 42 tuổi; Carlos Alejandro Castillo Pérez, 40 tuổi và Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, 36 tuổi.