Máy bay lao xuống đất như tên lửa, 9 người tử vong thương tâm

Theo các quan chức, 9 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay Learjet đang trên đường đến Bahamas bị rơi và bốc cháy dữ dội ở hạt Palm Beach, Florida, Mỹ, vào chiều ngày 1/11.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vụ tai nạn này là vụ gây thương vong nhiều thứ 2 tại Mỹ trong năm nay, sau vụ tai nạn máy bay hồi tháng 6 ở Butler, Missouri, khiến 12 người thiệt mạng.

Các nhà chức trách chưa xác định danh tính 9 người trên máy bay cũng như chưa cho biết có bao nhiêu người là hành khách và bao nhiêu người là thành viên phi hành đoàn.

"Trông giống như một quả tên lửa đang lao xuống vậy", Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis, nhận xét về vụ tai nạn.

Không có báo cáo nào về việc có người thiệt mạng tại hiện trường, thống đốc cho biết.

Khoảng khắc chiếc máy bay lao xuống đất rồi phát nổ. Ảnh cắt từ clip/X/AZ_Intel_

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy, người đã xác nhận các trường hợp tử vong, gọi vụ tai nạn là một "thảm kịch kinh hoàng".

Vụ tai nạn hôm 1/11 là vụ rơi máy bay Learjet 60 tồi tệ nhất, theo dữ liệu từ Tổ chức An toàn Bay (Flight Safety Foundation). Năm 2008, 4 người đã thiệt mạng khi một chiếc Learjet 60 trên đường đến Los Angeles bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Columbia, Nam Carolina.

Theo Cục Hàng không Liên bang (FAA), chiếc máy bay là loại Learjet 60 bay đến Bahamas từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom. Theo hồ sơ của FAA, máy bay này được đăng ký thuộc sở hữu của một công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC) ở Delaware và được niêm yết là có sẵn để cho thuê trực tuyến.

Vụ tai nạn xảy ra gần đường Military Trail, giữa đại lộ Cresthaven và đại lộ số 10 phía Bắc, theo thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach.

Vài phút trước khi rơi, phi công của máy bay đã báo cáo về hiện tượng băng đang tích tụ trên máy bay, nhiệt độ không khí bên ngoài là -47 độ C và nhiễu động vừa phải, khiến máy bay chao đảo lên xuống với biên độ khoảng 210 mét, theo bản ghi âm các cuộc gọi vô tuyến của đài kiểm soát không lưu do LiveATC.net thu được.

"Chúng tôi đang gặp phải tình trạng băng mỏng, trong suốt, có thể kiểm soát được và nhiễu động vừa phải", phi công thông báo qua radio cho Trung tâm Kiểm soát Không lưu Miami.

Nhưng chỉ vài phút sau, sau khi báo cáo có mưa và xin phép được tăng độ cao, họ đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Theo trang web ADS-B Exchange, chiếc máy bay phản lực đã giảm độ cao 8200 mét trong vòng một phút, ngay trước khi dữ liệu theo dõi chuyến bay bị gián đoạn.

Đoạn đường bị biến dạng tại vị trí máy bay đâm vào, tạo thành một hố lớn, theo video từ WPBF, một chi nhánh của CNN.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) sẽ điều tra vụ tai nạn, FAA cho biết.