Máy bay lao như 'tên lửa' xuống đất, 9 người thiệt mạng tại Mỹ

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội và gọi vụ tai nạn là một "bi kịch kinh hoàng".

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay mang số hiệu đăng ký N722BD cất cánh từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom ở tiểu bang Texas lúc 15:37 theo giờ địa phương và đang trên hành trình đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Khi đang di chuyển về hướng đông ở độ cao ban đầu khoảng 10.668 m, phi hành đoàn thông báo gặp phải thời tiết xấu gồm nhiễu động không khí, hiện tượng đóng băng và mưa tuyết, đồng thời xin phép nâng độ cao thêm khoảng 610 m. Nhiệt độ không khí bên ngoài ở độ cao đó được báo cáo ở mức khoảng -47°C.

Video và âm thanh chiếc máy bay gặp nạn. Video: X/RT

Phi công cho biết tình trạng đóng băng nhẹ ban đầu vẫn "ở mức kiểm soát được", nhưng tình hình nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát chỉ ít phút sau đó khi phi cơ rơi vào đà lao dốc thẳng đứng. Tốc độ giảm độ cao của máy bay tăng đột ngột từ khoảng 3.048 m/phút lên tới 6.096 m/phút và thậm chí vượt quá 9.144 m/phút, vượt xa giới hạn thiết kế vận hành của phi cơ.

Trong đoạn ghi âm đài không lưu, phi công hoảng loạn phát tín hiệu cấp cứu "mayday, mayday", thông báo máy bay bị vượt quá tốc độ an toàn và hét lên: "Chúng tôi sắp đâm xuống đất". Dữ liệu theo dõi chuyến bay ghi nhận chiếc Learjet đã rơi tự do khoảng 8.230 m chỉ trong vòng một phút trước khi tín hiệu bị cắt hoàn toàn.

Máy bay đâm xuống khu vực gần giao lộ giữa Military Trail và 10th Avenue North thuộc khu Greenacres và Cresthaven, cách Sân bay Quốc tế West Palm Beach khoảng 6,4 km về phía nam. Khi va chạm, phi cơ phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ, để lại một hố sâu trên mặt đường và khiến hệ thống điện cùng đường ống nước ngầm trong khu vực bị cắt đứt.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả sự việc là một vụ tai nạn "thảm khốc" và chia sẻ rằng chiếc máy bay rơi xuống "trông giống như một quả tên lửa và tạo ra một hố lớn bên đường".

Vụ nổ lớn khiến khoảng 600 cư dân ở khu nhà lưu động lân cận phải sơ tán tạm thời do lối ra vào bị phong tỏa và khu vực hiện trường bị hư hại nghiêm trọng. Chính quyền xác nhận không có trường hợp chấn thương hay tử vong nào dưới mặt đất mặc dù phi cơ rơi chỉ cách các ngôi nhà vài mét.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã lập tức triển khai lực lượng đến hiện trường để thu thập mảnh vỡ, trích xuất nhật ký không lưu và phân tích các yếu tố thời tiết nhằm sớm làm rõ nguyên nhân của thảm họa.