Máy bay Không quân Philippines gặp nạn, 4 phi công thiệt mạng

Hiện Không quân Philippines đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện SF-260 để chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 phi công thiệt mạng. (Nguồn: South China Morning Post)

Theo thông báo, 2 máy bay SF-260 trong vụ tai nạn đã rơi xuống Căn cứ Không quân Fernando, phía Nam Manila, hôm 23/10.

Đại tá Alvin Capinguian, người phát ngôn Không quân Philippines, tuyên bố: “Cả 2 máy bay đều rơi trong khuôn viên căn cứ. Hiện chưa ghi nhận thêm thương vong nào”.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Không quân Philippines đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay huấn luyện SF-260 để chờ kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời cho biết đang hỗ trợ gia đình của 4 phi công và kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Trước đó, vào tháng 5, hai phi công đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay huấn luyện SF-260 rơi ở tỉnh Benguet, phía Bắc Philippines.

Một chiếc SF-260 TP Marchetti khác cũng từng gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện vào năm 2023, khiến 2 phi công tử vong.

Quân đội Philippines từng sử dụng các máy bay SF-260 trong nhiều tháng để thực hiện các cuộc không kích chống lực lượng vũ trang đối lập tại thành phố Marawi ở miền Nam vào năm 2017.

(theo AFP)