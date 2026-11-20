Người hâm mộ Manchester United vừa có cơ hội hiếm hoi được theo dõi buổi tập của những ngày đầu Mauricio Pochettino tiếp quản đội bóng, sau khi một người điều khiển máy bay không người lái ghi lại hình ảnh buổi tập đầu tiên của chiến lược gia người Argentina tại trung tâm huấn luyện Carrington.

Đoạn video kéo dài 12 phút sau đó được đăng tải lên YouTube, làm dấy lên những câu hỏi về tính bảo mật trong các buổi tập kín cũng như nguy cơ thông tin chiến thuật của đội bóng bị tiết lộ trước trận đấu.

Ngày 18/11, Pochettino chính thức bắt đầu công việc tại Manchester United sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia Mỹ.

Trước đó, nhà cầm quân người Argentina đã dẫn dắt đội bóng xứ cờ hoa trong hai trận đấu cuối cùng gặp Haiti ở tứ kết CONCACAF Nations League.

Manchester United thông báo bổ nhiệm Pochettino vào ngày 13/11, đồng thời xác nhận ông sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 18/11.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino ôm Bryan Mbeumo trước buổi tập tại sân tập Carrington hôm thứ Năm. Ảnh: Ash Donelon/MUFC/Getty Images

Đoạn video được công bố cho thấy Pochettino cùng các cầu thủ Man Utd tập luyện trên sân với ba nhóm riêng biệt. Máy bay không người lái ghi hình từ nhiều góc độ và khoảng cách khác nhau, mang đến cái nhìn khá rõ về những hoạt động diễn ra trong buổi tập đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng.

Theo BBC, người điều khiển máy bay không người lái sau đó đã đăng tải video lên YouTube và giải thích về tính hợp pháp của việc ghi hình, sau khi nhận được nhiều câu hỏi từ người xem.

Người này khẳng định khu vực không phận phía trên trung tâm huấn luyện Carrington không thuộc vùng hạn chế bay và bản thân đã tuân thủ các quy định hiện hành của Vương quốc Anh về sử dụng máy bay không người lái.

"Đối với những người thắc mắc về tính hợp pháp, không phận này không bị hạn chế, đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể điều khiển máy bay không người lái tại đây", người đăng tải video cho biết.

Người này cũng khẳng định thiết bị luôn nằm trong tầm nhìn trực tiếp, không bay phía trên hoặc quá gần bất kỳ ai. Vì vậy, chuyến bay đáp ứng các quy định của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA) về việc sử dụng máy bay không người lái.

Ngoài ra, người điều khiển cho biết thiết bị có đầy đủ thông tin nhận dạng theo yêu cầu, đồng thời bản thân sở hữu các giấy phép cần thiết và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Trước những lo ngại về nguy cơ lộ thông tin chiến thuật, người này cho rằng đoạn video khó có thể tiết lộ những bí mật quan trọng của Man Utd. Theo lời giải thích, việc ghi hình diễn ra khoảng 30 phút sau khi buổi tập đầu tiên của Pochettino bắt đầu. Khi đó, nhiều cơ quan truyền thông cũng có mặt tại Carrington để ghi lại hoạt động của đội bóng. Do đó, video từ máy bay không người lái không phải nguồn hình ảnh duy nhất về buổi tập được công bố.

Trên thực tế, máy bay không người lái không phải thiết bị ghi hình duy nhất xuất hiện tại trung tâm huấn luyện Carrington hôm đó. Đội ngũ truyền thông chính thức của Manchester United cũng có mặt để ghi lại những hình ảnh hậu trường, phục vụ các nội dung thường xuyên được câu lạc bộ sản xuất và đăng tải.

Theo hướng dẫn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh, người điều khiển máy bay không người lái cần tôn trọng quyền riêng tư của người khác, đặc biệt tại những địa điểm mà cá nhân có quyền mong đợi sự riêng tư chính đáng, chẳng hạn như bên trong nhà hoặc khu vườn riêng. Việc ghi hình trong những hoàn cảnh này có thể liên quan đến các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư.

Sự việc thu hút thêm sự chú ý bởi Man Utd đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng dưới thời Pochettino. Tân HLV trưởng có rất ít thời gian để làm quen với các cầu thủ, triển khai ý tưởng chiến thuật và chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trên cương vị mới.

Đáng chú ý, thử thách mở màn của chiến lược gia người Argentina là chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào Chủ nhật (22/11), trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Đây được xem là trận đấu quan trọng, đồng thời là màn ra mắt được người hâm mộ Man Utd đặc biệt chờ đợi dưới thời nhà cầm quân mới.