Máy bay không người lái Ukraine 'rụng như sung' do giới hạn tốc độ từ hệ thống Starshield

Dù Tổng thống Donald Trump ngày 22/10/2026 tuyên bố tỷ phú Elon Musk đã khôi phục hệ thống liên lạc quân sự Starshield, các quan chức và phi công điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 23/10/2026 khẳng định giới hạn kỹ thuật vẫn chưa được gỡ bỏ.

Thử nghiệm thực tế cho thấy kết nối vệ tinh lập tức đứt gãy khi phương tiện di chuyển vượt mức tốc độ 161 km/h, hệ thống định vị cũng không thể vận hành bình thường.

Tình trạng này kéo dài suốt 10 ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đơn vị phòng không và tấn công tầm xa của Ukraine.

Chỉ huy một đơn vị Ukraine tên Oleh kể lại thời điểm hệ thống đột ngột bị hạn chế tốc độ khi hàng chục máy bay không người lái (UAV) đang hướng về mục tiêu Nga.

Tín hiệu video bị nhòe và gián đoạn khiến hàng loạt phương tiện đâm thẳng xuống đất, gây tổn thất trực tiếp hơn 1 triệu USD.

Vụ việc buộc đơn vị phải đình chỉ tác chiến trong 3 ngày, làm gián đoạn các đòn tập kích vào sở chỉ huy và kho nhiên liệu đối phương.

Tại một hướng tấn công khác, 6 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào kho hàng Nga hôm 19/10/2026 cũng liên tục đứt tín hiệu, khiến nhiều phi cơ bị bắn hạ khi buộc phải hạ tốc độ di chuyển.

Hệ thống Starshield do tập đoàn SpaceX vận hành đóng vai trò cốt lõi trong việc điều khiển máy bay không người lái (UAV) và drone đánh chặn đối phó với máy bay không người lái (UAV) phản lực Nga.

Để thích nghi, một chỉ huy tên Brut cho biết đã phải hạ tốc độ bay xuống 130 km/h, song kết nối vẫn chập chờn.

Trong cuộc tập kích hệ thống phòng không Nga tại bán đảo Crimea, phi công Ukraine mất hoàn toàn tín hiệu video và phải cậy nhờ chế độ bay tự động.

Việc không thể tăng tốc hoặc bổ nhào né đạn khiến tỷ lệ máy bay không người lái (UAV) bị quân đội Nga bắn rơi tăng vọt.

Đánh giá về cuộc khủng hoảng này, chuyên gia Michael Kofman thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế nhận định Ukraine gần như không có phương án thay thế Starshield.

Các giải pháp như mạng vô tuyến hay mạng di động LTE đều đắt đỏ, độ trễ cao và rất khó mở rộng quy mô.

Việc thiếu hụt hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự này đang đe dọa làm sụp đổ toàn bộ chiến thuật phòng thủ và tác chiến không người lái của quân đội Ukraine.