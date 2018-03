Máy bay không người lái Nga rơi ở Syria cùng thiết bị đặc biệt

Theo thông tin ban đầu có được chiếc máy bay không người lái của Quân đội Nga vừa bị bắn hạ vài ngày trước ở miền Nam Syria, mang trên mình một thiết bị mã hóa có thể 'bán đứng' Nga trên chiến trường Syria.

Trang tin quân sự Defence-blog trích các nguồn tin từ Syria cho biết, máy bay không người lái của Nga loại Granat-4 chuyên dụng vào nhiệm vụ do thám và thông tin liên lạc, chỉ điểm pháo binh vừa bị bắn hạ ở Bosra, miền Nam Syria. Tuy nhiên điều này sẽ không lấy làm gì đặc biệt nếu như chiếc Granat-4 trên không mang theo COMINT, một dạng thiết bị được sử dụng để mã hóa các tín hiệu liên lạc giữa các điện thoại hoặc bộ đàm truyền tin qua thiết bị này.

Đây là điều cực kỳ nguy hiểm vì với trình độ của các hacker thuộc phe nổi dậy Syria hiện tại họ hoàn toàn có thể giải mã được thiết bị COMINT trên Granat-4, từ đó có thể nắm rõ các đoạn tin được mã hóa của Nga trên chiến trường Syria.

Máy bay không người lái loại Granat-4 của Nga. Nguồn ảnh: Defence.

Granat-4 là loại máy bay không người lái do Nga sở hữu và sử dụng với số lượng lớn ở Syria. Theo nhiều nguồn tin không chính thức, UAV Granat-4 có khả năng cất cánh với trọng lượng tổng cộng 30 kg, trong đó tải trọng tối đa là 3 kg. Máy bay có chiều dài 2,4 mét, sải cánh rộng 3,2 mét và có tốc độ hành trình là 90 km/h. Khi bay ở tốc độ tối đa, máy bay có thể đạt tốc độ lên tới 145 km/h, tuy nhiên Granat lại chỉ có tầm hoạt động khoảng 70 km và trần bay khoảng 3000 mét.

Loại máy bay không người lái Granat này được phát triển và sản xuất bởi Izhmash, theo TASS, Izhmash là công ty "quen" của Quân đội Nga và đang đảm nhận nhiệm vụ sản xuất các loại máy bay không người lái dòng Granat (từ Granat-1 tới Granat-6) cho quân đội này.

Cũng theo TASS, Granat là loại máy bay không người lái được đánh giá là bền bỉ nhất hiện tại, máy bay có khả năng hoạt động ở nhiệt độ cao tối đa 50 độ C hoặc âm nhiều chục độ C và có khả năng bay với độ cao tối đa khoảng 3000 mét so với mực nước biển. Điều này đồng nghĩa với việc các căn cứ được đặt ở dẫy núi Armenia thuộc Nga cũng hoàn toàn có khả năng sử dụng được các loại máy bay không người lái này.

Mời độc giả xem Video: Bằng chứng IS bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Tuấn Anh