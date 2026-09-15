Máy bay hạ cánh nhầm xuống căn cứ có oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer của Mỹ

Sự việc xảy ra hôm 12-9 tại căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Aviationist

Căn cứ quân sự này là nơi đồn trú của các oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer thuộc Không quân Mỹ.

Theo dữ liệu chuyến bay, đây là chiếc Cessna Citation Excel/XLS đăng ký tại Đức, được sản xuất năm 2019 và do hãng VistaJet vận hành.

Phi cơ này cất cánh từ Sân bay Thành phố London lúc 8h49 sáng 12-9 và hạ cánh xuống căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) lúc 9h21 sáng cùng ngày. Tờ Aviationist và các ấn phẩm chuyên ngành khác đưa tin rằng phi hành đoàn dự định cho máy bay đáp xuống Sân bay Cotswold gần đó.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng internet cho thấy lực lượng an ninh tại căn cứ đã ứng phó với sự xuất hiện không báo trước của máy bay này.

Khoảng 3 giờ sau khi hạ cánh tại căn cứ Fairford, máy bay đã thực hiện chuyến bay kéo dài 4 phút đến Sân bay Cotswold, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay.

Theo tờ Aviationist, việc hạ cánh nêu trên là nhầm lẫn, không được lên kế hoạch trước và cũng không phải là mối đe dọa cố ý đối với an ninh căn cứ. Trong khi đó, giới chức căn cứ Fairford chưa bình luận về vụ việc.

Việc hạ cánh trái phép tại các căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) rất hiếm gặp, mặc dù không phải là chưa từng xảy ra. Năm 2020, chiếc máy bay dân sự Pilatus PC-12 đã hạ cánh trái phép xuống một căn cứ của RAF ở Xứ Wales.

Theo Stars and Stripes