Máy bay GlobalEye AWACS với đặc tính nổi trội ra mắt

Công ty Saab của Thụy Điển vừa cho ra mắt chiếc máy bay GlobalEye AWACS đầu tiên, được trang bị hệ thống radar tầm xa để phát hiện và điều khiển, phương tiện này được chế tạo dành cho Không quân Thụy Điển.

Nhà sản xuất đã thông báo điều này trên trang web của mình và thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, GlobalEye AWACS sẽ thay thế những chiếc Saab 340 AEW-300 đời cũ dùng động cơ cánh quạt.

Điều này đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn thử nghiệm và kiểm định các hệ thống kỹ thuật. Máy bay sẽ sớm thực hiện chuyến bay đầu tiên, sau đó quy trình bàn giao cuối cùng cho khách hàng sẽ diễn ra.

Hiện tại Không quân Thụy Điển đang chờ nhận tổng cộng 3 chiếc máy bay loại này. Chính phủ quốc gia Bắc Âu đã ký hợp đồng mua 2 chiếc phi cơ AWACS đời mới vào năm 2022.

Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng bao gồm điều khoản tùy chọn mua thêm máy bay, có ý kiến cho biết nước này đã thực hiện vào năm 2024, khi đặt mua thêm chiếc thứ ba.

Các phi cơ mới này sẽ thay thế hoàn toàn những chiếc Saab 340 AEW&C lỗi thời của Không quân Thụy Điển, vốn đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Những máy bay Saab 340 AEW&C sử dụng động cơ cánh quạt đang được chuyển giao cho Ukraine và đã nhận về phản hồi rất tích cực.

Cần nói thêm, việc phát triển tổ hợp GlobalEye bắt đầu từ những năm 2010 dựa trên khung thân máy bay chở khách dân dụng Bombardier Global 6000.

Thành phần chính của thiết bị trinh sát trên máy bay là radar mảng pha chủ động Erieye ER (Extended Range), hoạt động ở băng tần S. Ăng ten của hệ thống được đặt trong một kết cấu dọc đặc trưng phía trên thân.

Sử dụng công nghệ gallium nitride (GaN) đặc biệt, các nhà phát triển đã tăng được tầm phát hiện mục tiêu lên 70% so với các phiên bản trước của hệ thống Erieye.

Radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không với diện tích tán xạ nhỏ, bao gồm tên lửa hành trình và máy bay không người lái ở khoảng cách hơn 550 km.

Bên cạnh radar chính, máy bay còn được trang bị radar giám sát trên bộ và hàng hải đa chế độ loại Leonardo Seaspray gắn dưới thân, kèm theo trạm trinh sát quang điện tử và hồng ngoại, cũng như thiết bị trinh sát vô tuyến và tự vệ.

Buồng lái và các trạm làm việc của người điều khiển được tích hợp vào một mạng lưới chung, cho phép truyền dữ liệu tình huống theo thời gian thực đến các điểm kiểm soát mặt đất, tàu chiến và các tiêm kích khác.

Khung thân máy bay dân dụng Bombardier Global 6000 cung cấp thời gian hoạt động tới hơn 11 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu, và độ cao tối đa đạt mức 10 - 11 nghìn mét để mở rộng đường chân trời vô tuyến điện từ.

Bên cạnh Thụy Điển, các nhà điều hành và khách hàng chính của hệ thống GlobalEye trên thị trường quốc tế hiện còn bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).