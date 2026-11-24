Công ty hàng không vũ trụ Pivotal ở Thung lũng Silicon đang phát triển một loại máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) một chỗ ngồi, có tên gọi Helix, không yêu cầu bằng lái phi công để điều khiển. Toàn bộ máy bay xoay tròn để thực hiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Ảnh: Pivotal.

Một công ty hàng không vũ trụ tại Thung lũng Silicon đang phát triển mẫu máy bay điện một chỗ ngồi Helix, cho phép người chưa từng lái máy bay cũng có thể điều khiển sau vài ngày huấn luyện. Đáng chú ý, phương tiện này được thiết kế để đáp ứng quy định cho phép bay mà không cần giấy phép phi công tại Mỹ, với giá bán dự kiến từ 190.000 USD, tương đương khoảng 4,9 tỷ đồng.

Máy bay cá nhân cất cánh bằng cách dựng đứng toàn bộ thân

Tại Mỹ, nhiều hoạt động đòi hỏi người tham gia phải có giấy phép hành nghề. Muốn lái ô tô, cắt tóc để kinh doanh hay thậm chí xem bói chuyên nghiệp tại bang Massachusetts, bạn đều phải đáp ứng các yêu cầu cấp phép tương ứng.

Tuy nhiên, ngay từ năm 2027, người dân có thể tự mình bay trên bầu trời bằng một chiếc máy bay cá nhân dạng nghiêng mà không cần bằng lái phi công.

Đó là mục tiêu của Pivotal, công ty hàng không vũ trụ có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Doanh nghiệp này đang phát triển một phương tiện bay chạy hoàn toàn bằng điện, chỉ có một chỗ ngồi, được thiết kế để ngay cả những người chưa từng có kinh nghiệm hàng không cũng có thể trở thành người điều khiển sau vài ngày.

“Chúng tôi đã đưa vào thử nghiệm những phi công lái máy bay chiến đấu, giáo viên, kế toán, kỹ sư thông thường – trong đó có một số người thậm chí còn chưa từng lái ô tô”, Kristina Menton, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc bay của Pivotal, nói với CNN.

Mẫu máy bay mang tên Helix là phiên bản kế nhiệm dành cho người tiêu dùng của BlackFly. Pivotal, trước đây hoạt động dưới tên SkyKar và sau đó là Opener, đã thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên bằng nguyên mẫu BlackFly từ năm 2011.

Ý tưởng thiết kế của Helix có nguồn gốc từ những năm 1920, khi kỹ sư người Mỹ gốc Serbia Nikola Tesla đăng ký bằng sáng chế cho một mẫu máy bay có khả năng cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng bằng phần đuôi, tương tự trực thăng, rồi nghiêng thân để bay ngang như máy bay thông thường.

Ngày nay, thiết kế của Tesla được xem là một trong những tiền thân của dòng phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng (VTOL), vốn ngày càng phổ biến từ đầu thế kỷ 21. Một số mẫu máy bay thuộc nhóm này sử dụng cánh có thể nghiêng hoặc, phổ biến hơn, cánh quạt có thể xoay để tạo lực nâng thẳng đứng.

Helix có điểm tương đồng với thiết kế máy bay đuôi đáp của Tesla khi không sử dụng càng hạ cánh truyền thống. Tuy nhiên, mẫu máy bay này khác biệt đáng kể so với nhiều phương tiện VTOL hiện đại: thay vì chỉ xoay một bộ phận, toàn bộ thân máy bay sẽ nghiêng để chuyển đổi giữa trạng thái cất cánh thẳng đứng và bay ngang.

Tám cánh quạt, mỗi chiếc được vận hành bởi một động cơ điện, được bố trí trên hai cánh đặt nối tiếp nhau. Khi cất cánh, máy bay dựng phần mũi hướng lên trời và có thể đạt tốc độ leo cao tối đa 500 feet/phút (khoảng 152 m/phút). Sau đó, lực đẩy được giảm xuống, trong khi lực nâng khí động học do hai cánh tạo ra dần đảm nhiệm việc giữ máy bay trên không khi thân phương tiện nghiêng về phía trước.

Menton mô tả cảm giác cất cánh giống như ngả người ra sau trên một chiếc ghế bập bênh. Khi chuyển sang giai đoạn bay hành trình, hệ thống điều khiển điện tử truyền tín hiệu từ một cần điều khiển duy nhất tới 16 bộ chấp hành của máy bay.

“Cảm giác này được mô tả giống như đang khiêu vũ hoặc trượt tuyết trên lớp tuyết bột mà không gặp lực cản”, bà Menton nói.

Theo bà, khi nghiêng máy bay để vào cua, người điều khiển sẽ cảm nhận được khả năng cơ động khá linh hoạt. Đặc biệt, khi quay đầu theo hướng gió, máy bay có thể đổi hướng rất nhanh ngay cả khi đang bay ở tốc độ tối đa.

Helix tạo ra tiếng ồn khoảng 70 decibel khi được nghe từ mặt đất, ở độ cao bay 150 feet (khoảng 46 m). Theo Pivotal, mức này thấp hơn đáng kể so với trực thăng nhờ sử dụng pin điện.

Pin có thể được sạc bằng ổ cắm điện gia dụng thông thường. Với nguồn điện 240 volt, thời gian sạc khoảng 75 phút; nếu sử dụng nguồn 120 volt, quá trình này mất khoảng 4,5 giờ.

Pivotal ước tính chi phí điện cho mỗi chuyến bay chỉ vào khoảng 1-2 USD. Helix có tốc độ bay hành trình tối đa 66 dặm/giờ (khoảng 106 km/giờ) và tầm hoạt động tối đa 20 dặm (khoảng 32 km).

Quá trình hạ cánh cũng được thiết kế theo hướng đơn giản hóa. Camera hỗ trợ hạ cánh truyền hình ảnh tới màn hình cảm ứng 12 inch trong buồng lái, giúp người điều khiển quan sát và căn chỉnh vị trí tiếp đất. Sau khi chọn được địa điểm, họ chỉ cần nhấn nút “Approve Landing” để kích hoạt quy trình hạ cánh tự động.

Giá từ 190.000 USD, không cần bằng lái nhưng vẫn phải qua huấn luyện

Helix hiện cho phép khách hàng đặt trước với mức giá khởi điểm 190.000 USD. Người điều khiển phải đáp ứng giới hạn cân nặng tối đa 220 pound (khoảng 100 kg) và chiều cao không quá 6 feet 8 inch (khoảng 2,03 m).

Mẫu máy bay có thể được điều khiển mà không cần giấy phép phi công nhờ được xếp vào nhóm phương tiện siêu nhẹ theo quy định Part 103 của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo quy định này, các phương tiện có trọng lượng rỗng dưới 254 pound (khoảng 115 kg) có thể được sử dụng cho mục đích giải trí mà không cần chứng chỉ phi công, nếu đáp ứng những điều kiện khai thác nhất định. Người điều khiển không được bay trong vùng trời đông đúc, phía trên các khu vực đô thị đông dân hoặc vào ban đêm.

Helix có trọng lượng rỗng 348 pound (khoảng 158 kg), cao hơn giới hạn nói trên. Tuy nhiên, Pivotal cho biết dù có trọng lượng này, mẫu máy bay vẫn đủ điều kiện theo Part 103 vì dù đạn đạo và phao nổi được xếp vào nhóm thiết bị an toàn, không tính vào giới hạn trọng lượng của FAA.

Máy bay cũng được trang bị hệ thống điều khiển bay dự phòng ba lớp, cho phép tiếp tục hoạt động ngay cả khi hai cánh quạt gặp sự cố.

Dù không cần bằng lái phi công, người mua vẫn phải hoàn thành chương trình huấn luyện bắt buộc. Ban đầu, học viên thực hành trên thiết bị mô phỏng thực tế ảo, sau đó chuyển sang các bài tập xử lý tình huống khẩn cấp, chẳng hạn điều khiển máy bay trong điều kiện gió mạnh.

Tiếp theo là tám chuyến bay thực hành, mỗi chuyến tập trung vào những quy trình và kỹ năng khác nhau. Chương trình thường kéo dài năm ngày, nhưng có thể hoàn thành trong vòng ba ngày nếu học viên đáp ứng yêu cầu.

Khóa huấn luyện kết thúc bằng một chuyến bay kiểm tra. Người học phải vượt qua bài đánh giá này mới được công nhận hoàn thành chương trình.

“Đây không đơn thuần là việc đánh dấu vào danh sách để xác nhận rằng bạn đã học xong giáo trình”, Menton nhấn mạnh.

Theo bà, giảng viên hoàn toàn có thể đánh giá học viên chưa đạt yêu cầu trong chuyến bay kiểm tra và yêu cầu họ tiếp tục huấn luyện trước khi được công nhận đủ năng lực điều khiển.

Thị trường ngách và những giới hạn về tầm bay

Dù đánh giá cao sự đơn giản và tính sáng tạo trong thiết kế của Helix, Ryan Wallace, một chuyên gia trong ngành hàng không, cho rằng mẫu máy bay này vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thương mại hóa và phạm vi ứng dụng.

Trong khi nhiều công ty thuộc lĩnh vực di chuyển hàng không tiên tiến (AAM) đang theo đuổi những hướng phát triển truyền thống hơn, chẳng hạn chế tạo máy bay có hình dáng quen thuộc để phục vụ các tuyến bay khu vực, Pivotal lại tập trung vào một phương tiện giải trí chỉ dành cho một người. Đây có thể vừa là điểm khác biệt, vừa là hạn chế lớn nhất của Helix.

“Tôi nghĩ đây là một giải pháp thiết kế khá tinh tế, không đòi hỏi nhiều nguồn lực để khắc phục, nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức riêng”, Wallace, Giám đốc điều hành Trung tâm AAM thuộc Đại học Hàng không Embry-Riddle, nhận xét với CNN.

Ông cho rằng thị trường tiềm năng của Helix có thể rất nhỏ, bởi không nhiều người đủ khả năng chi trả cho một phương tiện như vậy. Giới hạn trọng lượng cũng khiến người sử dụng không thể mang theo nhiều thiết bị hoặc hành lý.

Bên cạnh đó, tầm hoạt động tối đa chỉ 20 dặm có thể làm giảm đáng kể tính hữu dụng của Helix nếu được xem như một phương tiện di chuyển cá nhân.

“Tôi vẫn chưa biết nền tảng này sẽ thực tế đến đâu đối với một số ứng dụng thương mại, ngay cả khi họ có thể đạt được các chứng nhận cần thiết để triển khai”, Wallace nói.

Pivotal không tiết lộ số lượng đơn đặt trước Helix. Tuy nhiên, trước đó, công ty đã bàn giao sáu chiếc BlackFly cho các khách hàng thuộc chương trình tiếp cận sớm và tám chiếc cho Không quân Mỹ.

Năm 2024, Pivotal ký hợp đồng thử nghiệm kéo dài hai năm với Không quân Mỹ. Ngoài mục đích giải trí, công ty tin rằng Helix có thể trở thành phương tiện hữu ích trong lĩnh vực quân sự nhờ chi phí vận hành tương đối thấp so với trực thăng và khả năng tiếp cận những địa điểm hẻo lánh.

Theo Menton, những đặc điểm này cũng có thể giúp Helix trở thành một phương tiện phục vụ công tác an toàn công cộng và ứng cứu khẩn cấp.

Tháng 8 vừa qua, một mẫu máy bay VTOL chạy điện của Pivotal đã được nhân viên y tế sử dụng trong hai cuộc gọi cấp cứu 911 thực tế tại hạt Hyde, bang North Carolina. Các ca cấp cứu đều cần triển khai dịch vụ hỗ trợ sự sống nâng cao. Hai bên hy vọng chương trình hợp tác này có thể trở thành mô hình cho một phương thức ứng cứu khẩn cấp mới.

“Họ lên máy bay và đến hiện trường sớm hơn xe cứu thương một khoảng thời gian đáng kể”, Menton cho biết.

Bà cho rằng mọi thành viên trong đội ngũ cấp cứu đều có thể được đào tạo để điều khiển Helix, trong khi trên thực tế rất hiếm nhân viên y tế vừa có chuyên môn cấp cứu vừa được đào tạo thành phi công trực thăng.

Pivotal hiện tiến hành những đợt thử nghiệm cuối cùng trước khi dự kiến bàn giao những chiếc Helix đầu tiên vào năm 2027.

Menton, người đã thực hiện hơn 3.500 chuyến bay điều khiển Helix, rất mong chờ được chứng kiến phản ứng của những người lần đầu trải nghiệm phương tiện này.

“Đó là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với bất cứ điều gì họ từng làm trong đời. Dù là người lái xe đua hay đã từng điều khiển những loại máy bay khác, họ vẫn có thể ngạc nhiên trước cảm giác được cất cánh theo cách rất êm ái và đơn giản”, bà nói.

Theo CNN