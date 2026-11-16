Máy bay điện 19 chỗ của Trung Quốc hoàn thành chuyến bay có người lái đầu tiên

Máy bay điện CE-25A do Trung Quốc phát triển hoàn thành chuyến bay thử nghiệm có người lái đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông. (Nguồn: MiGFlug)

Dự án được triển khai với sự hợp tác giữa COMAC, nhà sản xuất pin Contemporary Amperex Technology (CATL), Đại học Giao thông Thượng Hải và các đối tác trong nước.

Theo COMAC, chuyến bay thử nghiệm có sự tham gia của hai phi công và một kỹ sư bay thử nghiệm, kéo dài tổng cộng 57 phút 46 giây. Trong đó, máy bay hoạt động trên không trong 16 phút 38 giây, di chuyển quãng đường 60,4 km.

Kết quả đánh giá cho thấy, máy bay cùng các hệ thống liên quan vận hành ổn định trong suốt quá trình thử nghiệm, đánh dấu thành quả sau nhiều tháng kiểm tra và hoàn thiện kỹ thuật.

CE-25A là mẫu máy bay thương mại chạy điện đầu tiên của COMAC, được thiết kế phục vụ các đường bay liên tỉnh, với sức chứa 19 hành khách và trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn. Máy bay có tốc độ hành trình lên tới 300 km/giờ và hoạt động ở độ cao 2.400 m.

Trước khi tiến hành thử nghiệm có người lái, CE-25A đã trải qua nhiều đợt bay tự động. Trong đó, chuyến bay không người lái đầu tiên diễn ra ngày 2/2, mở đầu cho tổng cộng 19 chuyến bay thử nghiệm.

Hiện COMAC đang tiến hành các thủ tục xin cấp chứng nhận từ Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), hướng tới đưa CE-25A vào khai thác thương mại.

Thành công của chuyến bay thử nghiệm được xem là dấu mốc đáng chú ý trong nỗ lực phát triển công nghệ hàng không xanh của Trung Quốc, góp phần thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải trong ngành hàng không.

(theo Euronews)