Máy bay đi từ Israel hạ cánh khẩn cấp do đe dọa đánh bom

Theo tuyên bố từ Bộ Giao thông Vận tải Bulgaria, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu OS82 đang bay gần biên giới Romania thì sự cố xảy ra. Bộ Quốc phòng Bulgaria đã ngay lập tức điều động một tiêm kích MiG-29 của lực lượng không quân để hộ tống chuyến bay hạ cánh an toàn.

Một chiếc máy bay Airbus A320-200 của hãng hàng không Austrian Airlines (máy bay này không liên quan đến sự cố ngày 18/10). Ảnh Reuters.

Thông tin ban đầu cho biết toàn bộ 6 thành viên phi hành đoàn và 51 hành khách đã rời khỏi máy bay an toàn. Hãng hàng không Austrian Airlines xác nhận với hãng thông tấn AFP rằng lực lượng chức năng đang tiến hành rà soát an ninh toàn bộ phi cơ. Hãng cũng cam kết sẽ nhanh chóng sắp xếp các chuyến bay thay thế cho hành khách ngay sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Giới chức Bulgaria hiện đã thành lập một đội phản ứng khủng hoảng và các cơ quan có thẩm quyền đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc.

Vụ hạ cánh khẩn cấp tại Bulgaria diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng không trên các tuyến bay liên quan đến Israel đang được thắt chặt sau một sự cố nghiêm trọng vào tháng trước.

Một chuyến bay của hãng Flydubai chở 174 hành khách từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Tel Aviv đã suýt gặp thảm họa khi cơ phó dùng rìu tấn công cơ trưởng nhằm phá hủy máy bay. Chiếc phi cơ đã rơi tự do khoảng 5.180 m trước khi các hành khách và đội ngũ phi hành đoàn khống chế được kẻ tấn công, giúp các phi công khác giành lại quyền kiểm soát. Chuyến bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Prince Sultan bin Abdulaziz ở Tabuk, tây bắc Arab Saudi.

Cơ quan chức năng UAE nhận định cơ phó này đang thực hiện nhiệm vụ "tự sát" nhằm lao máy bay xuống sân bay Ben Gurion. Đối tượng được xác định là Hamam Al-Hammami, công dân Oman, hiện đã bị giới chức UAE buộc tội khủng bố. Nhằm phản ứng trước lỗ hổng an ninh này, chính phủ Israel đã ban hành lệnh yêu cầu rà soát chặt chẽ danh tính của toàn bộ phi công thực hiện các chuyến bay đến quốc gia này.