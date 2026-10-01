Máy bay đến Israel phải chuyển hướng do phi công ẩu đả
Một chuyến bay thương mại khởi hành từ Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia sau khi phát tín hiệu báo động bị can thiệp trái phép. Cơ quan chức năng sau đó xác nhận đây chỉ là một sự cố báo động giả do xô xát giữa hai phi công trong khoang lái, hoàn toàn không phải là một vụ bắt giữ hay tấn công khủng bố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/may-bay-den-israel-phai-chuyen-huong-do-phi-cong-au-da-420182.htm