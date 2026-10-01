Máy bay đến Israel phải chuyển hướng do phi công ẩu đả

Một trong những quan chức an ninh quan trọng và bí ẩn nhất của Trung Quốc đã bước ra khỏi "bóng tối" và được xác định danh tính, một phần nhờ vào danh sách khách mời do Nhà Trắng công bố trong chuyến thăm mới đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.