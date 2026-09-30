Máy bay đến Israel hạ cánh khẩn, nghi cơ phó định 'lao máy bay xuống đất'

Máy bay đến Israel hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 thuộc hãng hàng không Flydubai xuất phát từ Dubai (UAE) đi Israel, khi đang trên không phận Jordan bất ngờ chuyển hướng đến Ả Rập Xê Út. Máy bay phát đi 3 tín hiệu khẩn cấp, trong đó một tín hiệu cho thấy khả năng có sự can thiệp bất hợp pháp.

Theo báo cáo, máy bay lao xuống đột ngột, giảm độ cao hơn 4.800m chỉ trong 2 phút. Máy bay chở khoảng 180 hành khách, trong đó nhiều người mang quốc tịch Israel. Ngay sau đó, quan chức Israel phải điều động chiến đấu cơ, vì lo sợ xảy ra cướp máy bay.

Cuộc ẩu đả xảy ra trong buồng lái và dường như có sự tham gia của phi công. (Ảnh: AP)

Theo nguồn tin riêng từ Channel 12, có 2 phi công khác đi cùng chuyến bay với tư cách hành khách và mặc thường phục. Cả 2 người này đã hỗ trợ ngăn cơ phó giành quyền kiểm soát máy bay, đồng thời xông vào can thiệp ngay trong lúc xô xát.

Theo tuyên bố từ cơ quan hàng không Ả Rập Xê Út, tất cả hành khách đều an toàn. Cơ trưởng và cơ phó được đưa đến bệnh viện để điều trị. Không quân Israel đang chờ sự cho phép từ Ả Rập Xê Út để đưa hành khách bị mắc kẹt trở về Israel.

Hoàn cảnh dẫn đến vụ ẩu đả giữa các phi công chưa rõ ràng, nhiều hành khách kể về khoảnh khắc hỗn loạn và sự việc có máu đổ.

Một hành khách kể với Jerusalem Post rằng, một trong 2 phi công có mặt trên chuyến bay đã đâm người còn lại và cố gắng đẩy người đó ra khỏi buồng lái khiến mọi người có mặt trên chuyến bay phải lao vào buồng lái, khống chế kẻ tấn công khi máy bay bắt đầu lao xuống.

Hãng hàng không Flydubai chưa đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đây không phải một vụ cướp máy bay.

Hành khách trên chiếc máy bay xảy ra xô xát vỗ tay khi hạ cánh. (Video: X)

Truyền thông Israel dẫn lời quan chức giấu tên tiết lộ thêm quá trình điều tra đang thực hiện theo hướng xem liệu phi công có cố tình điều khiển máy bay lao xuống đất hay không. Đồng thời, cơ quan chức năng đang xem xét khả năng về âm mưu tấn công người Israel.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir đã hoãn chuyến thăm dự kiến tới Mỹ do vụ việc này.

Hãng Flydubai khai thác nhiều chuyến bay hàng ngày giữa Dubai và Tel Aviv, một tuyến bay phổ biến đối với công dân Israel. Hiện Ả Rập Xê Út và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức.

(Nguồn: The Guardian )