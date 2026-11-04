Máy bay của hãng hàng không Thái Lan phải xả nhiên liệu trên không do sự cố

Chuyến bay mang số hiệu TG663 từ Thượng Hải (Trung Quốc) đến Bangkok (Thái Lan). Rất may, máy bay đã hạ cánh an toàn, không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn bị thương.

Máy bay của Thai Airways tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thai Airways cho biết chuyến bay TG663 khởi hành từ Thượng Hải lúc 8h08 ngày 4/11 (giờ địa phương). Trong quá trình bay, phi công phát hiện vết nứt trên kính chắn gió phía trước bên trái buồng lái và quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải, theo quy trình an toàn hàng không.

Để bảo đảm điều kiện hạ cánh an toàn, máy bay đã thực hiện thao tác xả nhiên liệu trên không nhằm giảm trọng lượng xuống mức cho phép trước khi hạ cánh. Đây là quy trình an toàn được áp dụng trong trường hợp máy bay cần hạ cánh sớm nhưng trọng lượng vượt giới hạn hạ cánh tối đa.

Sau sự cố, Thai Airways đã bố trí chỗ ở cho hành khách và thành viên phi hành đoàn bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không đối tác để sắp xếp chuyển tiếp hành khách đến điểm đến theo kế hoạch.

Hãng cũng quyết định sử dụng máy bay có sức chứa lớn hơn cho các chuyến bay TG662 và TG663 trong ngày 5/11 tới nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng và tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Thai Airways khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi về những bất tiện phát sinh do sự cố.