Máy bay có hai phi công ẩu đả đã hạ cánh xuống Saudi Arabia

Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống.

Máy bay của hãng hàng không Flydubai đỗ tại sân bay quốc tế Dubai, UAE. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, máy bay khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) lúc 7h05' sáng (giờ địa phương), dự kiến hạ cánh tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv khoảng 9h30 cùng ngày. Khoảng 90 phút sau khi cất cánh, khi đang bay trong không phận Jordan, máy bay phát mã hiệu 7700 trên bộ phát đáp - tín hiệu quốc tế cho biết máy bay đang gặp tình trạng khẩn cấp.

Sau đó, máy bay phát mã 7500 - tín hiệu được sử dụng để thông báo tình trạng can thiệp trái phép vào máy bay và thường được liên hệ với khả năng xảy ra không tặc. Cùng thời điểm, máy bay quay đầu, bay trở lại không phận Saudi Arabia và hạ độ cao.

Trước tình hình trên, Không quân Israel đã điều các máy bay chiến đấu xuất kích làm nhiệm vụ, trong khi các cơ quan an ninh tìm cách xác định chuyện gì đang xảy ra trên máy bay. Giới chức Israel ban đầu coi đây là tình huống có khả năng liên quan đến không tặc.

Một quan chức an ninh Israel khi đó cho biết, chưa có bằng chứng xác nhận máy bay bị không tặc, song việc không thể liên lạc với phi công khiến nhà chức trách lo ngại. Quan chức này cho biết: “Không có thông tin xác nhận về một vụ không tặc. Phi công đã kích hoạt tín hiệu khẩn cấp. Chúng tôi không thể thiết lập liên lạc với phi công và điều này đáng lo ngại”.

Vụ việc dẫn tới phản ứng an ninh quy mô lớn tại Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz triệu tập cuộc tham vấn an ninh khẩn cấp. Cục Tác chiến Cảnh sát Israel chỉ đạo thành lập trung tâm chỉ huy chung với các cơ quan an ninh khác để phối hợp xử lý tình hình.

Tổng Thanh tra Cảnh sát Danny Levy cũng tiến hành đánh giá tình hình và tuyên bố lực lượng chức năng “chuẩn bị cho mọi kịch bản”.

Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, tiến hành đánh giá tình hình cùng Tư lệnh Không quân Israel, người đứng đầu Cục Tác chiến, người đứng đầu Cục Tình báo Quân đội và một số chỉ huy khác.

Trong quá trình xác minh, giới chức Israel xác định tín hiệu khẩn cấp dường như không xuất phát từ một vụ không tặc mà là do một cuộc ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Nguyên nhân dẫn tới cuộc xô xát chưa được công bố.

Máy bay sau đó tiếp tục bay ở tầm thấp trong không phận Saudi Arabia và cuối cùng hạ cánh an toàn tại nước này. Toàn bộ hành khách vẫn ở trên máy bay.

Vụ việc cho thấy mã hiệu 7500 có thể nhanh chóng kích hoạt phản ứng an ninh ở mức cao do đây là tín hiệu quốc tế được sử dụng trong trường hợp máy bay bị can thiệp trái phép. Trong trường hợp này, thông tin ban đầu về tín hiệu khẩn cấp và việc mất liên lạc với phi công đã khiến nhà chức trách Israel phải chuẩn bị cho khả năng nghiêm trọng nhất, trước khi xác định nguyên nhân thực sự là vụ xô xát giữa các thành viên phi hành đoàn.