Máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp tại Ba Lan do cảnh báo có bom

Theo thông báo của sân bay Warsaw-Modlin, cảnh báo có bom được đưa ra lúc 9giờ 54 phút giờ địa phương (15 giờ 54 phút giờ Hà Nội) trên chuyến bay từ sân bay Heathrow ở London đến sân bay Chopin ở Warsaw. Đến 10 giờ 01 phút (16 giờ 1 phút giờ Hà Nội), máy bay Boeing 737 MAX đã hạ cánh xuống sân bay Warsaw-Modlin.

Theo thông tin từ sân bay, trên máy bay có 181 người. Người phát ngôn hãng hàng không LOT của Ba Lan xác nhận đây là chuyến bay do hãng khai thác.

Các lực lượng chức năng đang xác minh thông tin đe dọa và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại sân bay.

R.G