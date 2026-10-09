Máy bay chở hàng giá trị rớt cắm đầu sau khi trượt đường băng, 2 người thoát nạn thần kỳ

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy chiếc máy bay Cessna đang xuất hiện trên bầu trời thì đột ngột mất độ cao và lao thẳng xuống đất. Theo báo cáo ban đầu, sự việc xảy ra sau khi chiếc máy bay này bị trượt khỏi đường băng của sân bay.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có hai người. Ngay sau vụ tai nạn, Ngân hàng Trung ương Ecuador đã phát đi tuyên bố chính thức xác nhận toàn bộ các thành viên phi hành đoàn đều may mắn bình an vô sự.

Cơ quan này cũng cho biết chiếc máy bay gặp nạn được họ thuê để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển các vật phẩm có giá trị trên tuyến đường từ Guayaquil đến Cuenca.

Theo thông báo, toàn bộ số tài sản có giá trị trên chuyến bay vẫn còn nguyên vẹn, đã được mua bảo hiểm đầy đủ và hiện đang được lưu giữ an toàn. Cho đến nay, nguyên nhân chính thức dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Ngân hàng Trung ương Ecuador cho biết các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ điều gì đã thực sự xảy ra.