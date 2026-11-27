Theo lực lượng Tuần duyên Mỹ, vụ tai nạn xảy ra chiều 24/11 tại vùng biển giữa thành phố Pascagoula, bang Mississippi, và đảo Horn Island thuộc Khu Bảo tồn Bờ biển Quốc gia Gulf Islands. Chiếc phi cơ gặp nạn là Cessna 210, chở 6 người trong cùng một gia đình.

Khoảng 15h45 cùng ngày, đài kiểm soát không lưu khu vực tại thành phố Mobile, bang Alabama, thông báo đã mất liên lạc với máy bay. Ngay sau đó, các lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm trên biển trong nhiều giờ, cố gắng xác định vị trí phi cơ và những người có mặt trên khoang.

Ban đầu, những vật dụng được tìm thấy chỉ gồm 3 chiếc áo phao, một bè cứu sinh và phần cabin máy bay nổi trên mặt nước. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trước khi thợ lặn tiếp cận được thân chiếc Cessna 210 và phát hiện thi thể các nạn nhân bên trong.

Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm trên biển trong nhiều giờ. Ảnh: Sophia Germer/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate

Tuần duyên Mỹ xác nhận toàn bộ 6 người trên chuyến bay đều thiệt mạng, bao gồm 2 bé trai lần lượt 8 và 10 tuổi. Việc tìm thấy thi thể trong thân máy bay khép lại những giờ tìm kiếm ngoài khơi, nhưng để lại mất mát lớn cho gia đình các nạn nhân.

Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware, chiếc Cessna 210 đang trên hành trình từ New Orleans, bang Louisiana, đến Fort Myers, bang Florida, khi gặp nạn. Đài truyền hình WVUE tại New Orleans đưa tin những người trên máy bay đang trở về nhà sau chuyến câu cá tại Venice, bang Louisiana.

Chỉ huy Trevor Blount, điều phối viên tìm kiếm cứu nạn của Tuần duyên Mỹ tại khu vực Mobile, gọi đây là sự việc đau lòng. Ông nói kết quả này không phải điều bất kỳ ai trong lực lượng cứu hộ mong đợi, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Theo ông, việc xác định nhanh vị trí những người trên máy bay phần nào giúp gia đình họ có câu trả lời.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc Cessna 210 rơi xuống biển. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) sẽ phối hợp điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, ngày 3/11, một chiếc máy bay thương gia Learjet 60 lao xuống mặt đất ở miền nam bang Florida, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng. Khoảnh khắc chiếc máy bay gặp nạn được những người ngồi trong một ô tô gần hiện trường quay video lại.