Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng

Phi công buộc phải chuyển hướng sau khi phát hiện bộ phận càng hạ cánh của máy bay bị hư hại do va chạm với con vật trong lúc cất cánh.

Đoạn clip cho thấy khói bốc lên nghi ngút từ cánh máy bay khi phần gầm trượt trên đường băng ở Tanzania.

Cuối cùng, chiếc máy bay đã phanh gấp tại sân bay ở Kilimanjaro, phía bắc đất nước. Các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Thật kỳ diệu, tất cả 26 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đều kịp thời rời khỏi máy bay an toàn. Không có trường hợp thương vong nào được báo cáo.

Chiếc máy bay chở 30 người trượt dài trên đường băng. Ảnh: Instagram/selphix_media

Chiếc máy bay đã đâm tử vong con ngựa vằn khi cất cánh tại một sân bay trong Vườn quốc gia Serengeti, một điểm đến nổi tiếng dành cho khách du lịch.

Đường băng tại Sân bay Quốc tế Kilimanjaro – cách nơi máy bay cất cánh khoảng 430km về phía tây bắc – đã bị đóng cửa sau vụ hạ cánh khẩn cấp.

Vườn quốc gia Serengeti là nơi sinh sống của khoảng 200.000 đến 300.000 con ngựa vằn, cũng như sư tử, voi và báo. Đây là những loài động vật phổ biến nhất thường thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên.

Ngựa vằn và các loài khác được nhìn thấy trong công viên quốc gia, bao gồm cả linh dương đầu bò, đều tham gia vào cuộc di cư vĩ đại, cuộc di chuyển động vật lớn nhất trên trái đất.

Chiếc máy bay đang trên đường đến Zanzibar, thuộc bờ biển Tanzania, thì buộc phải hạ cánh khẩn cấp vào ngày 4/10.

Cơ quan hàng không dân dụng Tanzania đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Va chạm giữa máy bay và động vật hoang dã đã từng xảy ra ở châu Phi, đặc biệt là tại các sân bay hẻo lánh.

Vào năm 2020, một máy bay thương mại đã đâm phải một con linh dương đầu bò khi hạ cánh xuống đường băng tại khu bảo tồn thiên nhiên ở Kenya.

Một chiếc máy bay đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp khi va phải một con lợn rừng ở Zimbabwe vào năm 2009.