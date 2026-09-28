Máy bay chở 296 hành khách trên đường tới Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Bồ Đào Nha

Máy bay của Hãng hàng không Delta Air Lines. Ảnh minh họa: AFP/Getty Images

Theo truyền thông, máy bay này đang thực hiện hành trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Boston (Mỹ) với 296 hành khách trên khoang thì phải chuyển hướng bay.

Cơ quan bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha nói rằng, 14 hành khách cần được hỗ trợ sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay ở phía bắc Bồ Đào Nha.

Người phát ngôn cơ quan này cho biết thêm, 4 người đã được đưa đến bệnh viện do hít phải khói nhưng chỉ bị ảnh hưởng ở mức độ nhẹ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo AFP