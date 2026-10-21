Máy bay chiến đấu Pháp nổ tung, phi công tử vong

Chiến đấu cơ Mirage 2000D. Ảnh: EPA

Theo đài BFMTV và hãng thông tấn Anadolu, máy bay xuất phát từ căn cứ không quân Nancy-Ochey, gặp nạn vào đêm 20/10 tại tỉnh Meurthe-et-Moselle, gần thành phố Nancy. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy một quả cầu lửa vào khoảng 22h30.

Phi hành đoàn gồm 2 người là phi công và một sĩ quan điều khiển vũ khí. Nhà chức trách xác nhận phi công đã thiệt mạng, trong khi chiến dịch tìm kiếm người còn lại vẫn đang diễn ra.

Người phát ngôn Không quân Pháp, Đại tá David Papalardo nói với đài phát thanh Franceinfo: “Có vẻ như ít nhất một thành viên phi hành đoàn đã không thể phóng ghế thoát hiểm”. Theo ông Papalardo, một người là phi công trẻ đang trong quá trình huấn luyện, người còn lại là sĩ quan giàu kinh nghiệm.

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực nằm giữa các làng Rogeville, Domèvre-en-Haye và Tremblecourt, phía bắc thành phố Nancy.

Henry Lemoine, người đứng đầu thị trấn Pont-à-Mousson ở gần hiện trường, cho biết lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã được triển khai đến khu vực. Theo thông báo của ông Lemoine trên Facebook, các mảnh vỡ máy bay đã được thiết bị bay không người lái phát hiện. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin khi hoạt động ứng phó khẩn cấp vẫn tiếp diễn.

Một trung tâm điều phối khủng hoảng đã được thành lập tại Rogeville. Chính quyền địa phương đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn giao thông tại các khu vực lân cận. Cơ quan chức năng Pháp đã mở cuộc điều tra tư pháp nhằm xác định hoàn cảnh và nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiến đấu cơ Mirage 2000D phiên bản 2 chỗ ngồi được đưa vào biên chế từ năm 1993. Pháp từng sử dụng dòng máy bay này trong các chiến dịch quân sự tại Kosovo năm 1999, Libya năm 2011, Afghanistan, Iraq, Syria và khu vực Sahel ở châu Phi.