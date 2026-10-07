Máy bay chiến đấu hợp tác YFQ-48A Talon Blue lần đầu bay thử

Northrop Grumman ngày 3/10 công bố máy bay chiến đấu hợp tác YFQ-48A Talon Blue đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại khu vực Sân bay và Vũ trụ Mojave, California.

Chuyến bay được thực hiện hoàn toàn tự động, gồm các bước lăn trên đường băng, cất cánh, thực hiện thao tác trên không và hạ cánh. Đây là cột mốc quan trọng đối với chương trình máy bay chiến đấu hợp tác CCA mà Northrop Grumman đang tự đầu tư phát triển.

Talon Blue được chế tạo bởi Scaled Composites, công ty con của Northrop Grumman chuyên phát triển và thử nghiệm các máy bay tiên tiến.

Thiết kế này hướng tới mục tiêu giảm chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và tạo khả năng mở rộng nhanh khi cần triển khai số lượng lớn.

Northrop Grumman cho biết những cải tiến trong thiết kế và chế tạo giúp giảm số lượng linh kiện cũng như trọng lượng máy bay.

UAV Talon Blue có cửa hút khí đặt cao, thân rộng và khoang vũ khí tích hợp, cho phép cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Chương trình Talon Blue được xây dựng trong hệ sinh thái công nghệ tự hành của Northrop Grumman. Công ty cho biết đã có hơn 500.000 giờ bay tự hành trong khoảng 7 thập kỷ nghiên cứu và phát triển lĩnh vực này.

Một thành phần khác trong hệ sinh thái là Talon IQ, trước đây được biết đến với tên Beacon. Đây là máy bay trình diễn Model 437, được phát triển để thử nghiệm các công nghệ trí tuệ nhân tạo và tự hành.

Talon Blue xuất hiện trong lúc Không quân Mỹ chuẩn bị mở rộng chương trình CCA với hàng trăm máy bay thế hệ tiếp theo. YFQ-42 của General Atomics và YFQ-44 của Anduril hiện đã được đưa vào sản xuất và đang trải qua các cuộc thử nghiệm bay.

Boeing cũng tham gia cuộc đua với MQ-28 Ghost Bat, trong khi Lockheed Martin phát triển Vectis và Kratos tiếp tục hoàn thiện FQ-58 Valkyrie.

Với Northrop Grumman, Talon Blue không chỉ là một nguyên mẫu CCA mà còn là cơ hội trở lại thị trường máy bay chiến đấu không người lái của Mỹ.

Chuyến bay đầu tiên chưa đồng nghĩa với việc máy bay đã được lựa chọn, nhưng cho thấy Northrop Grumman đang tích cực chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh CCA ngày càng quyết liệt.