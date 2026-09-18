Máy bay chiến đấu F-16 gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm an toàn

Một chiếc F-16 của Không quân Vệ binh Quốc gia bang Texas đã bị rơi trong một nhiệm vụ huấn luyện chiều ngày 17/9, tại Michigan, Mỹ.

Cảnh sát bang Michigan cho biết, các hộ gia đình và doanh nghiệp trong bán kính 1,6 km quanh khu vực máy bay rơi đã được sơ tán do "sự cố tràn hóa chất nguy hiểm liên quan đến vụ tai nạn máy bay".

Chiếc tiêm kích F-16 bốc cháy tại hiện trường. Ảnh: X/FL360Aero

Theo tuyên bố của Bộ Quân sự Texas, phi công đã nhảy dù thành công khỏi máy bay chiến đấu và cho biết thêm cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Cơ quan này cho biết chiếc máy bay chiến đấu đã cất cánh từ Trung tâm Huấn luyện Sẵn sàng Chiến đấu Alpena trong một "nhiệm vụ huấn luyện thường lệ" gần Traverse City.

Cảnh sát trưởng hạt Grand Traverse, Michael Shea, cho biết trong một cuộc họp báo rằng phi công đã được đưa đến bệnh viện địa phương và "tỉnh táo, có thể nói chuyện với lực lượng cảnh sát". Ông cho biết vụ tai nạn xảy ra ngay trước 2h chiều tại thị trấn Green Lake.

Cảnh sát bang cho biết không có trường hợp bị thương nào khác được báo cáo.