Máy bay bốc cháy dữ dội do trượt khỏi đường băng, hai phi công bị cáo buộc say rượu

Một chiếc máy bay phản lực tư nhân hoàn toàn mới bất ngờ lao khỏi đường băng và bốc cháy thành quả cầu lửa khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Misrata, Libya. Đáng chú ý, công tố viên cáo buộc cả hai phi công đều có nồng độ cồn trong người tại thời điểm xảy ra sự cố.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai tại sân bay quốc tế Misrata, khi chiếc Cessna Citation Latitude được sản xuất trong năm 2026 đang thực hiện quá trình hạ cánh. Theo thông tin được công bố, máy bay khởi hành từ sân bay Istanbul Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ và bay đến Libya để đón các hành khách VIP.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc máy bay chệch khỏi đường băng trước khi bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng được điều động để khống chế ngọn lửa, trong khi các dịch vụ khẩn cấp tiến hành xử lý hiện trường. May mắn, cả ba người trên máy bay gồm hai phi công và một thành viên phi hành đoàn đều sống sót. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận.

Tuy nhiên, vụ tai nạn nhanh chóng gây chú ý bởi cáo buộc liên quan đến tình trạng của hai phi công. Các công tố viên cho biết cả hai bị nghi ngờ đã say rượu khi thực hiện quá trình hạ cánh. Hai phi công sau đó bị thẩm vấn và được thông báo về những bằng chứng mà cơ quan điều tra cho rằng cho thấy họ đã sử dụng rượu.

Theo phía công tố, hai phi công còn bị cáo buộc vi phạm các quy định về an toàn hàng không và an toàn chung. Giới chức cho rằng hành động bị cáo buộc của họ có thể tạo ra nguy cơ đối với chính những người trên máy bay, sân bay, người sử dụng sân bay và cộng đồng.

Hai phi công hiện được cho là đã bị áp dụng biện pháp tạm giữ trong quá trình điều tra và chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.

Dù vậy, cáo buộc này đang bị phía công ty vận hành máy bay bác bỏ. BKNJET Aviation Co., doanh nghiệp có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết họ chưa nhận được bất kỳ kết quả xác minh hoặc tài liệu nào chứng minh các phi công có vấn đề liên quan đến rượu.

Đại diện công ty cũng phủ nhận thông tin cho rằng hai phi công đã bị bắt giữ. Theo BKNJET, hai nhân viên hàng không hiện chỉ đang được cơ quan chức năng thẩm vấn.

Danh tính và quốc tịch của hai phi công chưa được cơ quan công tố Libya chính thức công bố. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin cơ trưởng có thể là người Đức, trong khi cơ phó được cho là người Thổ Nhĩ Kỳ. Thành viên còn lại trên chuyến bay là một nữ tiếp viên hàng không người Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều đáng chú ý là chiếc máy bay không chở hành khách vào thời điểm xảy ra sự cố. Nó được cho là đã bay từ Istanbul đến Misrata với mục đích đón các hành khách VIP sau đó.

Sau tai nạn, các nhà điều tra tiến hành kiểm tra nhiều yếu tố có thể liên quan đến sự cố, bao gồm hiện trường, dữ liệu kiểm soát không lưu, điều kiện thời tiết và tình trạng sân bay tại thời điểm máy bay hạ cánh. Những nhân viên kỹ thuật tham gia quản lý quá trình hạ cánh cũng được thu thập lời khai và thông tin liên quan.

Hoạt động bay tại sân bay quốc tế Misrata đã tạm thời bị đình chỉ sau vụ việc.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Nguyên nhân chính xác khiến chiếc Cessna Citation Latitude chệch khỏi đường băng và bốc cháy chưa được công bố. Cáo buộc về việc hai phi công sử dụng rượu cũng chưa phải là kết luận cuối cùng và đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh.