Máy bay bị sét đánh giữa không trung khiến hành khách hoảng sợ

Clip do hành khách quay lại cho thấy một tia sáng chói lóa chiếu sáng khoang máy bay, tiếp theo là một tiếng nổ lớn.

Theo The Sun, sự việc xảy ra trên chuyến bay qua Chile vào ngày 20/10, giữa thời tiết xấu mang theo mưa lớn và dông bão.

Mặc dù bị sét đánh, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Santiago chỉ vài phút sau đó, theo thông tin từ NeedToKnow.

Hình ảnh sét đánh trúng máy bay thương mại được hành khách ghi lại. Nguồn: JamPress

Hãng hàng không LATAM sau đó xác nhận: "Chuyến bay LA341, hoạt động trên tuyến Antofagasta–Santiago, đã bị sét đánh trong quá trình hoạt động vào 20/10.

Máy bay đã hạ cánh bình thường tại sân bay Santiago và tất cả hành khách đã xuống máy bay an toàn".

Các chuyên gia hàng không cho biết sét đánh là hiện tượng tương đối phổ biến và máy bay thương mại được chế tạo để chịu được chúng. Thân máy bay bằng kim loại dẫn dòng điện dọc theo bên ngoài thay vì đi qua khoang hành khách, trong khi các thiết bị đặc biệt trên cánh và đuôi giúp xả điện một cách an toàn.

Trung bình, mỗi máy bay thương mại bị sét đánh khoảng một lần mỗi năm. Sau đó, máy bay được kiểm tra để xem có hư hỏng nào về cấu trúc hoặc hệ thống điện tử hay không.

Chỉ 2 tuần trước, một chiếc máy bay của hãng IndiGo đã bị biến dạng phần mũi sau khi bị sét đánh giữa không trung.

Chiếc máy bay phản lực đang bay ở độ cao 5.181 mét thì bị một tia sét đánh trúng trong một trận mưa đá bất thường.

Sét đánh đột ngột gây ra thiệt hại về cấu trúc, buộc các phi công phải hạ cánh khẩn cấp ở miền bắc Ấn Độ.

Chiếc máy bay Airbus đang trên đường từ Patna đến Lucknow đã hạ cánh an toàn tại điểm đến sớm hơn dự kiến 8 phút. Tất cả 104 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều không bị thương.