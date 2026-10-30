Máy bay bị sét đánh, cô gái sống sót sau cú rơi từ độ cao 3.000m, giờ ra sao?

Năm 1971, chiếc máy bay bị sét đánh, vỡ tung giữa không trung. Juliane Koepcke là người duy nhất sống sót sau thảm họa hàng không này.

Năm 2000, Juliane Koepcke trở lại hiện trường tai nạn năm xưa. Ảnh: BI

Sống sót kỳ diệu sau vụ rơi máy bay

Ngày 24/12/1971, Juliane Koepcke, khi đó 17 tuổi, cùng mẹ lên chuyến bay của hãng hàng không LANSA từ Lima đến Pucallpa, Peru.

Khi bay qua vùng rừng Amazon, thời tiết xấu, máy bay bị sét đánh, vỡ giữa không trung, khiến các hành khách rơi xuống khu rừng rậm bên dưới, theo Times of India.

Juliane bị hất khỏi máy bay, sợi dây an toàn vẫn giữ chặt cô vào ghế. Cô rơi từ độ cao khoảng 3.000m nhưng may mắn sống sót, những tán cây rừng chằng chịt đã phần nào làm giảm lực rơi.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô bị thương, trong đó có chấn thương xương đòn. Người mẹ ngồi cạnh cô đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Giữa rừng sâu, Juliane tìm kiếm những người sống sót nhưng chỉ thấy các mảnh vỡ nằm rải rác. Không có đủ thức ăn và phương tiện liên lạc, cô hiểu rằng mình phải tự tìm đường thoát khỏi rừng.

Nhờ từng sống tại trạm nghiên cứu rừng nhiệt đới Panguana do cha mẹ thành lập, Juliane có những hiểu biết thực tế về môi trường Amazon. Cô nhớ lời cha dặn rằng men theo nguồn nước có thể dẫn đến nơi con người sinh sống. Vì vậy, cô quyết định tìm một con suối rồi men theo dòng chảy về phía hạ lưu.

Trong 11 ngày tiếp theo, cô đi bộ, lội và bơi qua những đoạn suối, rừng hiểm trở. Các vết thương khiến tình trạng sức khỏe cô ngày càng suy yếu, trong khi thức ăn khan hiếm và côn trùng liên tục gây phiền toái.

Cuối cùng, Juliane tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ và nơi trú tạm của những người khai thác gỗ. Khi họ quay lại, cô được phát hiện, sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện bằng đường sông.

Juliane hiện là nhà sinh vật học, gắn bó với khu rừng Amazon. Ảnh: Wikimedia Commons

Trở thành nhà khoa học gắn bó với rừng Amazon

Sau khi hồi phục về thể chất, Juliane trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Nhờ sự giúp đỡ của cô, ngày 12/1/1972 các đội cứu hộ tìm thấy địa điểm máy bay rơi. Tuy nhiên phần lớn thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, trong đó có mẹ của Juliane Koepcke.

Sau vụ tai nạn, Juliane trở về Đức để tiếp tục học tập. Nhưng những cơn ác mộng và nỗi đau mất mẹ tiếp tục ám ảnh Juliane trong nhiều năm.

Cô theo đuổi ngành sinh học, sau đó nhận bằng tiến sĩ động vật học và chuyên nghiên cứu dơi.

Năm 2000, sau khi cha qua đời, Juliane trở thành giám đốc trạm nghiên cứu Panguana. Được cha mẹ thành lập từ năm 1968 tại vùng Huanuco, Peru, trạm này là nơi nghiên cứu hệ sinh thái rừng nhiệt đới và đa dạng sinh học Amazon.

Trong nhiều thập kỷ, Juliane dành nhiều tâm huyết cho việc nghiên cứu động thực vật và bảo vệ hệ sinh thái.

Cô luôn thể hiện mối gắn bó đặc biệt với nơi từng cứu mạng mình. Khu rừng mà cô từng rơi xuống từ độ cao 3.000m giờ đây là nơi cô nỗ lực bảo vệ.

“Rừng rậm là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi”, cô nói.