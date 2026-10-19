Máy bay Austrian Airlines hạ cánh khẩn cấp vì đe dọa đánh bom

Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria, phi hành đoàn quyết định hạ cánh khi máy bay tiến gần không phận Romania. Không quân Bulgaria đã điều động một tiêm kích MiG-29 hộ tống máy bay. Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách được sơ tán để phục vụ công tác kiểm tra an ninh.

Austrian Airlines cho biết trên chuyến bay có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Công tác kiểm tra máy bay được tiến hành ngay sau khi hạ cánh. Hãng cho biết sẽ sắp xếp chỗ trên các chuyến bay thay thế cho hành khách sớm nhất có thể sau khi hoàn tất kiểm tra an ninh.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chiếc Airbus A320 mang số hiệu OE-LZE đi vào không phận Romania tối 18-10, sau đó đổi hướng về phía Nam và quay lại Bulgaria. Nền tảng theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange cũng ghi nhận máy bay phát tín hiệu khẩn cấp chung “squawk 7700” trong khoảng thời gian này.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho biết một nhóm ứng phó khủng hoảng đã được thành lập, đồng thời các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra. Hiện chưa có thông tin chính thức về nguồn gốc lời đe dọa hoặc kết quả kiểm tra an ninh.