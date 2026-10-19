Máy bay Austrian Airlines bị đe dọa đánh bom, buộc phải hạ cánh xuống Bulgaria

Theo Bộ Giao thông vận tải Bulgaria và Austrian Airlines, lời đe dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Áo từ Tel Aviv (Israel) đến Vienna (Áo) trong ngày 18/10 đã buộc máy bay phải chuyển hướng tới Bulgaria.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria ra tuyên bố xác nhận phi hành đoàn của Austrian Airlines đã quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Sofia sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom khi đến gần không phận Romania. Hành khách đã được sơ tán khỏi máy bay sau khi hạ cánh.

Cơ quan trên cho biết Không quân Bulgaria đã điều động 1 chiến đấu cơ MiG-29 xuất kích để hộ tống chiếc máy bay Airbus A320 của Austrian Airlines.

Theo hãng hàng không quốc gia Áo, có 51 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.

Công tác kiểm tra an ninh đối với máy bay đã được triển khai ngay khi phương tiện hạ cánh an toàn xuống Sofia khoảng nửa giờ sau lời đe dọa. Austrian Airlines nhấn mạnh: “Sau khi công tác kiểm tra máy bay hoàn tất, hành khách sẽ được đặt lại chỗ trên các chuyến bay thay thế một cách sớm nhất có thể”.

Dữ liệu của Flightradar24 ghi nhận chiếc Airbus A320 mang số hiệu OE-LZE đã bay vào không phận Romania vào khoảng 21h10 ngày 18/10 (1h10 ngày 19/10 theo giờ Hà Nội) trước khi chuyển hướng về phía Nam và quay trở lại Bulgaria. Trong khi đó, dữ liệu từ nền tảng theo dõi chuyến bay ADS-B Exchange cho thấy máy bay đã phát tín hiệu mã “squawk 7700” - tín hiệu khẩn cấp chung - vào khoảng thời gian đó.

Bộ Giao thông vận tải Bulgaria cho hay nhóm ứng phó khủng hoảng đã được thành lập và các cơ quan chức năng liên quan đã mở cuộc điều tra về vụ việc./.