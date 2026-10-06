Máy bay Anh gặp sự cố, giảm độ cao hơn 8.500 mét trong 7 phút

Khoảng một giờ sau khi cất cánh, khi đang di chuyển ở độ cao hành trình khoảng 11.300 m trên bầu trời Ireland và Biển Irish, chiếc máy bay bất ngờ bổ nhào hạ độ cao khẩn cấp hơn 8.500 m chỉ trong khoảng 7 phút xuống còn khoảng 2.700 m. Ngay lập tức, các phi công đã phát mã khẩn cấp quốc tế 7700 tới cơ quan kiểm soát không lưu và quyết định quay đầu trở lại Anh.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, chiếc Boeing 777 rời đường băng tại London Heathrow vào khoảng 11 giờ 50 đến 12 giờ 14 ngày 5/10 (giờ địa phương) cho hành trình dự kiến kéo dài 8 giờ 40 phút tới Mỹ.

Khi máy bay đạt độ cao hành trình trên 11.000 m tại vị trí cách thành phố Dublin khoảng 74 km về phía nam, hệ thống áp suất trong khoang hành khách gặp sự cố, buộc phi công phải kích hoạt quy trình hạ độ cao khẩn cấp với tốc độ trung bình khoảng 1.150 m mỗi phút.

Một chiếc máy bay Boeing 777-200ER của British Airways. Ảnh: CC/Montague Smith

Trong tình huống giảm áp suất đột ngột, các mặt nạ dưỡng khí trên trần khoang hành khách tự động bung xuống để cung cấp oxy cho 237 hành khách cùng phi hành đoàn.

Nhiều hành khách trên chuyến bay cho biết chiếc máy bay bị nhiễu động mạnh ngay trước khi các mặt nạ dưỡng khí rơi xuống.

Sau khi ổn định ở độ cao an toàn khoảng 2.700 m – mức độ cao nơi không khí đủ để con người hít thở bình thường, các phi công đã điều khiển máy bay quay đầu về phía Anh.

Do máy bay cất cánh mang theo lượng nhiên liệu lớn cho hành trình vượt Đại Tây Dương, trọng lượng của chiếc Boeing vượt quá giới hạn hạ cánh an toàn. Phi hành đoàn buộc phải hạ càng đáp để tăng lực cản và bay vòng nhiều giờ trên khu vực eo biển Bristol giữa Pembrokeshire và North Devon nhằm tiêu thụ khoảng 30 tấn nhiên liệu.

Sau gần 5 giờ bay kể từ khi xuất phát, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng tại sân bay London Heathrow mà không ghi nhận bất kỳ thương vong nào.

Hầu hết hành khách đã được hãng bố trí chỗ nghỉ và đặt vé trên các chuyến bay thay thế khởi hành vào ngày 6/10. Chiếc máy bay gặp sự cố mang số hiệu đăng ký G-VIIA, được bàn giao cho British Airways từ ngày 3/7/1997, là chiếc Boeing 777-200ER đầu tiên được sản xuất và thuộc nhóm tàu bay lâu đời nhất trong đội bay của hãng.