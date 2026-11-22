Nhiều khả năng Nga đã nối lại việc sử dụng máy bay tuần tra An-72P - loại phi cơ hiện đang phục vụ trong lực lượng không quân biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và được phát triển vào những năm 1980.

Video về chuyến bay này đã được kênh Telegram Fighterbomber của Nga đăng tải. Đoạn phim cho thấy một chiếc An-72P đang thực hành huấn luyện bắn đạn thật.

Khác với phiên bản vận tải cơ sở, chiếc An-72P, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1984, được trang bị vũ khí để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Cụ thể, máy bay này mang theo pod vũ khí ngoài UPK-23-250 với pháo nòng đôi 23 mm GSh-23L.

Để tuần tra các khu vực biển, máy bay tích hợp thêm thiết bị giám sát và chụp ảnh trên không, cho phép phát hiện và ghi lại những hành vi vi phạm biên giới biển. Lực lượng không quân biên phòng Nga sử dụng máy bay An-72P đặc biệt để tuần tra vùng biển Viễn Đông.

Việc cho chiếc An-72P huấn luyện bắn pháo báo hiệu việc nó sẽ được sử dụng tích cực hơn cho nhiệm vụ tác chiến, có thể là săn tìm máy bay không người lái của Ukraine.

Máy bay vận tải hạng trung sử dụng động cơ phản lực An-72 (NATO gọi bằng cái tên Coaler) được phòng thiết kế Antonov tại Ukraine phát triển trong thời kỳ hoàng kim của Liên bang xô viết.

Mặc dù được thiết kế như một vận tải cơ cất hạ cánh đường băng ngắn nhằm thay thế chiếc An-26, nhưng các biến thể của An-72 lại thành công hơn với tư cách máy bay vận tải thương mại.

An-72 cất cánh lần đầu ngày 22/12/1977, tổng cộng đã có khoảng 200 chiếc xuất xưởng. Dòng phi cơ này có biệt danh Cheburashka (một nhân vật hoạt hình Nga nổi tiếng có đôi tai to) vì cách bố trí động cơ nằm phía trên cánh.

An-72 có phiên bản chở khách hạng sang được định danh An-72S và máy bay tuần tra biển An-72P. Biến thể dân dụng nổi tiếng nhất là An-74 chính thức ra mắt vào tháng 2/1984. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 50 chiếc An-72/74 đang hoạt động.

Thông số kỹ thuật cơ bản của máy bay vận tải An-72: kíp lái 3 người; chiều dài 26,58 m; sải cánh 25,83 m; chiều cao 8,24 m; trọng lượng rỗng 19.050 kg; trọng lượng cất cánh tối đa 33.000 kg.

Máy bay trang bị 2 động cơ phản lực Lotarev D-36 lực đẩy 63,7 kN mỗi chiếc, cho tốc độ tối đa 705 km/h, vận tốc hành trình 600 km/h; tầm bay 4.800 km; trần bay 11.800 m; có thể chở theo 32 - 68 hành khách.

Trong trường hợp cần thiết, vận tải cơ An-72 có thể mang theo vũ khí gồm 1 pháo 23 mm; 2 bệ phóng rocket UB-32M, hoặc 4 quả bom FAB-100 trọng lượng 100 kg dưới cánh.

Mặc dù là một thiết kế đời sau, sử dụng động cơ phản lực tân tiến hơn, nhưng An-72 lại bị nhận xét không đạt được nhiều thành công như "người tiền nhiệm" An-26 sử dụng động cơ cánh quạt cổ điển.

Để giải thích, các chuyên gia hàng không cho rằng giá thành động cơ, khung sườn và chi phí bảo dưỡng động cơ máy bay phản lực bao giờ cũng cao hơn nhiều lần máy bay sử dụng động cơ cánh quạt.

Nhờ khả năng duy trì công suất cao ở tốc độ thấp, các máy bay vận tải cánh quạt như An-26 có thể cất hạ cánh từ những sân bay dã chiến chưa được chuẩn bị tốt hơn hẳn máy bay sử dụng động cơ phản lực dạng An-72.