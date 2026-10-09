Máy bay Ả Rập Xê Út hư hại sau đòn tập kích của Houthi vào sân bay Riyadh

Ngày 8/10, lực lượng Houthi tại Yemen leo thang cuộc chiến khi thực hiện cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, tìm cách vô hiệu hóa không phận và nhiều cơ sở dầu mỏ của vương quốc này. Trong đó, Houthi tiến hành tấn công sân bay Riyadh và cảnh báo công nhân tránh xa nhà máy năng lượng, vì chúng sẽ là mục tiêu tấn công.

Theo Reuters, mảnh vỡ từ quả tên lửa bị đánh chặn hoặc vụ va chạm vũ khí khác khiến một máy bay thương mại thuộc hãng hàng không quốc gia Saudia Airlines bốc cháy và hư hỏng nặng trong lúc đang đậu tại nhà ga sân bay.

Tình hình tại khu vực Trung Đông ngày càng leo thang. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, các bên liên quan không tiết lộ có hành khách ở trên chiếc máy bay vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không, nhưng không loại trừ khả năng có người bị thương do sự cố. Cột khói đen dày đặc và lửa bốc lên từ sân bay Riyadh.

Hiện tại, Văn phòng truyền thông chính phủ Ả Rập Xê Út, Cơ quan Hàng không Dân dụng và hãng hàng không Saudia Airlines vẫn chưa đưa ra bình luận. Lufthansa và Air India cho biết họ đang đình chỉ các chuyến bay đến Riyadh sau cuộc tấn công của Houthi.

Ngoài ra, quan chức Ả Rập Xê Út cho biết mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn rơi trúng một trường mẫu giáo và khu phức hợp y tế ở Riyadh.

Lực lượng Houthi tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào vương quốc này vì Riyadh hỗ trợ các lực lượng chính phủ trong cuộc nội chiến vừa bùng phát trở lại ở Yemen. Ả rập Xê út xác nhận họ đang ủng hộ một cuộc tấn công của chính phủ Yemen được Liên hợp quốc công nhận nhằm giành lại lãnh thổ từ tay Houthi.

Trong khi đó, Syria đang cân nhắc khả năng tham gia cuộc chiến chống lực lượng Houthi tại Yemen, theo hãng tin Asharq News của Ả Rập Xê Út. Tờ báo dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết đề xuất này đang được thảo luận, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Nếu Damascus thực sự tham gia, đây sẽ là một diễn biến đáng chú ý khi giao tranh leo thang giữa lực lượng Houthi và các lực lượng thuộc chính phủ Yemen.

(Nguồn: Reuters)