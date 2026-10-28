'Maxxing' trở thành từ của năm 2026

"Maxxing" trở thành từ của năm, phản ánh áp lực phải tối đa hóa mọi thứ của người trẻ. Ảnh: Alicia Johnson/CNN.

Ngày 26/10, “Maxxing”, từ lóng bắt nguồn từ “maximizing” (tối đa hóa), được Dictionary.com chọn làm từ của năm 2026 nhờ mức độ phổ biến ngày càng tăng khi con người tìm cách cải thiện mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhiều người “tối ưu hóa ngoại hình” để gây ấn tượng với người khác, hoặc “tối ưu hóa giấc ngủ” của chính mình để nghỉ ngơi hiệu quả hơn, theo The Guardian.

“Mọi người đang cố bổ sung thật nhiều protein vào bữa sáng, tận dụng AI nhiều nhất có thể và biến tối thứ Sáu thành khoảng thời gian ấm cúng nhất”, Steve Johnson, Giám đốc từ điển học của Dictionary Media Group, nhận xét.

‘Tối đa hóa’ mọi thứ

Để lựa chọn từ khóa thường niên, đội ngũ Dictionary.com phải theo dõi xu hướng tìm kiếm, mạng xã hội và tin tức, sau đó xem xét từ nào phản ánh rõ nhất những câu chuyện nổi bật trong năm.

Theo Johnson, “maxxing” được lựa chọn vì xuất hiện trong nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống. Nhiều người “proteinmaxxing” bằng cách tăng lượng protein trong bữa ăn, “tokenmaxxing” khi tìm cách sử dụng AI hiệu quả hơn trong công việc và “cozymaxxing” khi dành buổi tối để tận hưởng sự thoải mái.

“Maxxing” được chú ý rộng rãi trong những năm gần đây một phần nhờ sự lan truyền của “looksmaxxing”. Thuật ngữ này chỉ việc tập trung cải thiện ngoại hình, đôi khi đến mức đặt diện mạo lên trên những khía cạnh khác của cuộc sống. Nhà ngôn ngữ học Adam Aleksic cho rằng diễn đàn 4chan đã góp phần phổ biến nhiều từ lóng trên Internet hiện nay, trong đó có “maxxing”.

Tuy nhiên, “maxxing” không đơn thuần là từ chỉ mới xuất hiện trên mạng xã hội. Kelly Wright, nhà ngôn ngữ học kiêm biên tập viên cộng tác của tạp chí Among the New Words, cùng các đồng nghiệp đã ghi nhận sự xuất hiện của thuật ngữ này qua nhiều giai đoạn. Từ những ví dụ liên quan đến trò chơi Dungeons & Dragons vào năm 1990, cách dùng từ dần lan sang các bài đăng về “looksmaxxing” trên 4chan trong thập niên 2010, rồi xuất hiện trong các video YouTube về “vibemaxxing” và bài viết trên Substack về “vocabularymaxxing” vào năm 2025.

Theo Wright, sức hút của “maxxing” nằm ở khả năng kết hợp với gần như bất kỳ từ nào để tạo ra một khái niệm mới. Số liệu của Dictionary.com cho thấy đến tháng 8/2026, tần suất sử dụng thuật ngữ này trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số cao gấp 19 lần mức trung bình hàng tháng của năm 2025.

Sự phổ biến đó phản ánh rõ xu hướng không ngừng cải thiện bản thân, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi mạng xã hội. Jennifer Donnelly, nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa và Khoa học Sức khỏe RCSI, cũng đồng tình với ý kiến này.

“Bất cứ khía cạnh nào trong cuộc sống có thể cải thiện đều có thể trở thành mục tiêu để chúng ta tối ưu hóa”, Donnelly nói.

“Maxxing” xuất hiện từ đầu những năm 1990, trước khi trở thành từ lóng phổ biến trên mạng xã hội. Ảnh: The Guardian.

Mặt trái của “maxxing”

Tuy nhiên, xu hướng “maxxing” cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực phải liên tục hoàn thiện bản thân. Donnelly cho rằng việc không ngừng tối ưu hóa cuộc sống có thể khiến mọi người lầm tưởng rằng sự hoàn hảo là mục tiêu có thể đạt được.

Trong khi đó, sức khỏe, hạnh phúc và các mối quan hệ không phải những thứ có thể cải thiện một lần là xong. Ám ảnh với việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình dễ khiến con người liên tục soi xét, chỉ trích bản thân và cảm thấy những gì mình đạt được vẫn chưa đủ.

Ngôn ngữ hiện đại cũng ngày càng nhấn mạnh mức độ và sự vượt trội. Theo Steve Johnson, nhiều từ mới được bổ sung vào từ điển sử dụng các tiền tố như “hyper”, “ultra” hay “super”, đều mang nghĩa tăng cường. Khi kết hợp với “maxxing”, cách diễn đạt này có thể biến những hoạt động thường ngày thành cuộc đua tối ưu hóa không có điểm dừng, từ ăn uống, nghỉ ngơi đến chăm sóc ngoại hình.

Một vấn đề khác nằm ở nguồn gốc của thuật ngữ. Daria Bahtina, giảng viên thỉnh giảng tại khoa ngôn ngữ học của Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho biết phần lớn người dùng “maxxing” hiện nay có thể không biết từ này từng xuất hiện trong các cộng đồng trực tuyến của những người độc thân ngoài ý muốn, nơi phổ biến thuật ngữ “looksmaxxing”.

Bà lo ngại việc sử dụng “maxxing” trong những ngữ cảnh tưởng chừng vô hại có thể khiến người dùng tiếp xúc với những cộng đồng và tư tưởng cực đoan mà họ chưa từng biết đến. Chẳng hạn, sự tò mò về một thuật ngữ như “pheromone-maxxing”, chỉ việc tìm cách tối ưu hóa pheromone, có thể dẫn người dùng đến những nội dung gây tranh cãi trên mạng.

Dù vậy, tương lai của “maxxing” vẫn khó đoán. Các nhà ngôn ngữ học cho rằng từ lóng thường mất sức hút khi được sử dụng quá rộng rãi. Kelly Wright nhận định thuật ngữ này có thể tồn tại lâu hơn dự kiến, bởi không chỉ giới trẻ mà cả người trung niên và các thương hiệu cũng đang sử dụng nó.

“Maxxing” có thể trở thành một phần lâu dài của ngôn ngữ đại chúng hoặc chỉ là trào lưu nhất thời. Tuy nhiên, sự lan rộng của thuật ngữ này cho thấy áp lực phải liên tục cải thiện bản thân đang len sâu vào đời sống, đến mức ngay cả những hoạt động thường ngày cũng có thể bị biến thành thứ cần tối ưu hóa.