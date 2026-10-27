'Maxxing' được chọn là từ của năm, phản ánh áp lực 'tối ưu hóa' bản thân

Theo dữ liệu của Dictionary.com, đến tháng 8/2026, tần suất xuất hiện của “maxxing” trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đã tăng gấp 19 lần so với mức trung bình hằng tháng của năm 2025.

“Maxxing” thường được ghép vào sau một từ để diễn tả việc đẩy một hoạt động hoặc đặc điểm lên mức tối đa. Người dùng có thể “proteinmaxxing” khi tăng lượng protein trong bữa ăn, “sleepmaxxing” khi tìm cách cải thiện giấc ngủ, hay “cozymaxxing” khi tạo không gian thư giãn, thoải mái nhất có thể.

Dictionary.com chọn “maxxing” là từ của năm 2026

Steve Johnson, giám đốc từ điển học của Dictionary Media Group, cho biết việc lựa chọn từ của năm dựa trên xu hướng tìm kiếm, mạng xã hội và tin tức, đồng thời xem xét thuật ngữ nào phản ánh rõ nhất câu chuyện của năm.

Theo ông, “maxxing” nổi bật nhờ xuất hiện trong nhiều lĩnh vực, từ ăn uống, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc đến nghỉ ngơi vào cuối tuần.

Khái niệm "tối ưu hóa" không mới. Trong cộng đồng người chơi game Dungeons & Dragons, việc tối ưu chỉ số nhân vật đã được nhắc đến từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, làn sóng sử dụng “maxxing” gần đây được thúc đẩy đáng kể bởi “looksmaxxing” - thuật ngữ chỉ việc dồn sức cải thiện ngoại hình.

Tuy nhiên, sự phổ biến của thuật ngữ cũng phản ánh áp lực không ngừng cải thiện bản thân trong thời đại mạng xã hội.

Các nhà nghiên cứu nhận định rằng gần như bất kỳ khía cạnh nào có thể cải thiện trong cuộc sống cũng có thể trở thành đối tượng để “maxxing”. Rủi ro nằm ở quan niệm cho rằng quá trình cải thiện luôn có một đích đến hoàn hảo. Trong khi đó, sức khỏe, hạnh phúc, các mối quan hệ và thói quen sinh hoạt đều cần được duy trì lâu dài. Việc liên tục theo đuổi phiên bản “tối đa” có thể khiến con người tự giám sát, tự chỉ trích và gây thêm áp lực cho chính mình.