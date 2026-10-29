Max Dowman nhận 2 thẻ đỏ trong 25 ngày, Arteta đang vội vàng với thần đồng Arsenal

Max Dowman nhận thẻ đỏ trong trận Arsenal bị Fleetwood loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ngày 27/10. Với một cầu thủ mới 16 tuổi, đây là sai lầm đáng tiếc, nhất là khi anh vừa được trao thêm cơ hội ở đội một. Sự việc cũng khiến Mikel Arteta phải cân nhắc cách sử dụng và giúp tài năng trẻ này thích nghi với bóng đá chuyên nghiệp.

Dowman nhận thẻ đỏ vì hành vi bồng bột

2 lần mất bình tĩnh trong 25 ngày

Phút 85 trận gặp Fleetwood, Dowman đá trả đũa Harrison Neal sau một pha tranh chấp và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Arsenal phải chơi thiếu người khi tỷ số đang là 1-1, trước khi thất bại 3-5 ở loạt luân lưu.

Đầu tháng 10, Dowman từng bị truất quyền thi đấu trong trận U19 Anh gặp U19 Mỹ cũng vì hành vi trả đũa đối phương. Hai chiếc thẻ đỏ trong 25 ngày khiến khả năng giữ bình tĩnh của cầu thủ trẻ Arsenal trở thành điều đáng lo ngại.

Trước khi bị đuổi ở trận Fleetwood, Dowman đã có những pha xử lý kỹ thuật và tạo cơ hội cho Kai Havertz, Jurrien Timber. Tuy nhiên, những pha tranh chấp quyết liệt của đối thủ cùng áp lực tìm bàn thắng trong thế trận bế tắc khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Dowman cuối cùng mất kiểm soát sau một tình huống va chạm.

Arteta cần thận trọng với Dowman

Dowman mới thi đấu 19 phút tại Ngoại hạng Anh mùa này trước trận gặp Fleetwood. Arteta chủ yếu trao cơ hội cho anh ở Cúp Liên đoàn, nơi Arsenal thường sử dụng đội hình có nhiều cầu thủ dự bị và tài năng trẻ.

Sau khi ghi 2 bàn vào lưới Ipswich ở vòng trước, Dowman được tiếp tục đá chính. Arsenal lúc này cũng thiếu nhiều cầu thủ chạy cánh vì chấn thương, khiến Arteta phải tìm thêm phương án trên hàng công.

Dù được đánh giá cao về kỹ thuật, Dowman vẫn gặp nhiều thử thách khi đối đầu những hậu vệ giàu kinh nghiệm. Trong trận đấu loại trực tiếp, mỗi pha xử lý hỏng đều có thể ảnh hưởng đến kết quả, đặc biệt khi Arsenal được kỳ vọng đánh bại đối thủ đang chơi ở giải hạng 4 Anh.

Arteta tiết lộ đã trao đổi với Dowman về việc kiểm soát cảm xúc trước trận. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ vẫn mắc lại sai lầm từng xảy ra ở đội U19 Anh. Sau 2 lần bị đuổi trong thời gian ngắn, Dowman cần được hướng dẫn kỹ hơn về cách ứng phó với những pha tranh chấp và khiêu khích trên sân.

Arsenal từng kiên nhẫn với những tài năng trẻ

Ethan Nwaneri ra mắt Ngoại hạng Anh khi mới 15 tuổi 181 ngày, nhưng phải đợi hơn 2 năm mới có trận đá chính đầu tiên tại giải đấu. Bukayo Saka cũng từng thi đấu ở nhiều vị trí trước khi được giao vai trò quan trọng trên hàng công Arsenal.

Dowman đang được tạo điều kiện tích lũy kinh nghiệm ở các giải cúp. Những màn trình diễn tốt giúp anh có thêm cơ hội, song 2 chiếc thẻ đỏ gần đây nhắc Arteta về những hạn chế mà học trò cần khắc phục.

Trước Fleetwood, Arsenal kiểm soát bóng 78% và tung ra 26 cú sút nhưng chỉ ghi được 1 bàn. Các cầu thủ giàu kinh nghiệm bỏ lỡ nhiều cơ hội, khiến đội bóng phải bước vào loạt luân lưu. Dowman mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng thất bại còn xuất phát từ khả năng tận dụng cơ hội kém của cả đội.

Sau án phạt, Arteta sẽ phải tìm cách giúp Dowman trưởng thành từ những sai lầm mà vẫn giữ được sự tự tin. Tài năng của cầu thủ 16 tuổi đã được ghi nhận, còn khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ quyết định anh sẵn sàng đến đâu cho những trận đấu lớn.