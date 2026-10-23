Mave huy động 28 triệu USD phát triển AI vận hành an ninh mạng

Ngày 22/10/2026, công ty khởi nghiệp công nghệ Mave có trụ sở tại Tel Aviv-Yafo, Israel, công bố huy động thành công 28 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do Red Dot Capital Partners dẫn dắt, với sự tham gia của Lumir Growth Partners, Dell Technologies Capital và Emerge Ventures.

Theo thông báo của doanh nghiệp, tổng số vốn Mave huy động đến nay đạt 34 triệu USD, bao gồm 6 triệu USD từ vòng hạt giống trước đó. Nguồn vốn mới dự kiến được sử dụng để đẩy mạnh nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn thiện sản phẩm dành cho doanh nghiệp và mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế.

Mave được đồng sáng lập bởi Raziel Oren, hiện giữ chức Tổng giám đốc và Guy Eshel, Giám đốc công nghệ. Công ty phát triển nền tảng ứng dụng các tác nhân AI nhằm hỗ trợ hoạt động của trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC), nơi chịu trách nhiệm giám sát, phát hiện và xử lý các mối đe dọa đối với hệ thống công nghệ thông tin.

Hai nhà sáng lập công ty an ninh mạng Mave, doanh nghiệp vừa công bố huy động 28 triệu USD trong vòng Series A. Ảnh: Oron Kaplan/CTech.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là khả năng kết nối trực tiếp những công cụ bảo mật doanh nghiệp đang sử dụng mà không yêu cầu chuyển toàn bộ dữ liệu về một kho lưu trữ tập trung. Các tác nhân AI có thể truy vấn thông tin từ nhiều hệ thống, tổng hợp bằng chứng và phân tích dấu hiệu bất thường để hỗ trợ xác định nguy cơ tấn công.

Nền tảng còn hỗ trợ tìm kiếm mối đe dọa, điều tra cảnh báo, xây dựng quy tắc phát hiện và đề xuất phương án ứng phó. Những hoạt động này được thiết kế nhằm giảm khối lượng công việc thủ công của chuyên gia an ninh mạng, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp sử dụng nhiều giải pháp bảo mật khác nhau.

Tuy nhiên, việc trao quyền cho AI thực hiện các thao tác liên quan đến an ninh hệ thống cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ. Mave cho biết nền tảng có khả năng ghi lại quá trình truy vấn, bằng chứng, lập luận và hành động của AI, qua đó cho phép chuyên gia kiểm tra các kết quả phân tích.

Doanh nghiệp có thể thiết lập những tác vụ được tự động thực hiện hoặc yêu cầu nhân sự phê duyệt trước khi hệ thống triển khai. Cơ chế này đặc biệt quan trọng đối với những hành động như cô lập thiết bị, vô hiệu hóa tài khoản nghi bị xâm nhập hoặc ngăn chặn hoạt động đáng ngờ.

Mave công bố nền tảng đã hoạt động tại hơn 200 trung tâm điều hành an ninh mạng, đồng thời được sử dụng trong các lĩnh vực có yêu cầu bảo mật cao như tài chính và y tế. Tuy nhiên, số liệu triển khai và hiệu quả vận hành hiện chủ yếu do doanh nghiệp cung cấp, chưa có đánh giá độc lập được công bố kèm theo.

Việc Mave huy động vốn cho thấy xu hướng phát triển AI từ công cụ hỗ trợ phân tích sang hệ thống có khả năng tham gia trực tiếp vào quy trình ứng phó sự cố. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, vấn đề cần quan tâm không chỉ là tốc độ phát hiện mối đe dọa mà còn là phạm vi tự động hóa, quyền phê duyệt của con người và khả năng truy vết quyết định của AI.