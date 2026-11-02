Mauritania giải cứu hơn 130 người trên hành trình đến Tây Ban Nha

Quân đội Mauritania ngày 1/11 cho biết những người di cư - gồm 118 nam, 14 nữ và 2 trẻ nhỏ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau - được giải cứu hôm 31/10 ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Nouadhibou, Tây Bắc Mauritania. Nhóm này được cho là đã xuất phát từ Gambia vào ngày 25/10, trong đó có 86 người Gambia, 44 người Senegal và 4 người Guinea.

Suốt nhiều năm qua, tuyến đường biển ngoài khơi khu vực Tây Bắc châu Phi đã trở thành một trong những hành trình được hàng nghìn người di cư lựa chọn để tìm cách đến châu Âu qua quần đảo Canary, nằm ở ngoài khơi Maroc và vùng lãnh thổ Tây Sahara.

Quân đội Mauritania cho biết chiến dịch giải cứu nằm trong nỗ lực của nước này nhằm bảo vệ tính mạng của người dân trên biển, ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép, đấu tranh với hoạt động buôn lậu và đưa người di cư trái phép, đồng thời tăng cường an toàn và an ninh hàng hải.

Trong những tháng gần đây, lực lượng chức năng Mauritania đã giải cứu hàng trăm người di cư trên vùng biển nước này. Phần lớn những người được cứu đến từ Senegal, Gambia, Guinea và Mali.