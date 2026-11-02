Mauritania giải cứu 134 người di cư trên hành trình tới quần đảo Canary

Lực lượng an ninh cứu một thuyền chở người di cư. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Hải quân Mauritania đã giải cứu 134 người di cư trên một chiếc thuyền đang tìm cách vượt Đại Tây Dương để tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Quân đội Mauritania ngày 1/11 cho biết những người di cư - gồm 118 nam, 14 nữ và 2 trẻ nhỏ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, được giải cứu hôm 31/10 ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Nouadhibou, Tây Bắc Mauritania.

Nhóm này được cho là đã xuất phát từ Gambia vào ngày 25/10, trong đó có 86 người Gambia, 44 người Senegal và 4 người Guinea.

Suốt nhiều năm qua, tuyến đường biển ngoài khơi khu vực Tây Bắc châu Phi đã trở thành một trong những hành trình được hàng nghìn người di cư lựa chọn để tìm cách đến châu Âu qua quần đảo Canary, nằm ở ngoài khơi Maroc và vùng lãnh thổ Tây Sahara.

Quân đội Mauritania cho biết chiến dịch giải cứu nằm trong nỗ lực của nước này nhằm bảo vệ tính mạng của người dân trên biển, ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép, đấu tranh với hoạt động buôn lậu và đưa người di cư trái phép, đồng thời tăng cường an toàn và an ninh hàng hải.

Trong những tháng gần đây, lực lượng chức năng Mauritania đã giải cứu hàng trăm người di cư trên vùng biển nước này. Phần lớn những người được cứu đến từ Senegal, Gambia, Guinea và Mali.

Đáng chú ý, hoạt động giải cứu người di cư ngoài khơi Mauritania diễn ra liên tiếp trong tháng 10 năm nay.

Theo truyền thông Mauritania, trong các ngày 21, 27 và 31/10, hải quân nước này đã tiến hành 3 chiến dịch giải cứu và tiếp nhận tổng cộng ít nhất 529 người di cư.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ghi nhận trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 3.708 người đến quần đảo Canary bằng đường biển từ Tây và Bắc Phi, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, 59 chiếc thuyền đã không thể tới đích và 168 người thiệt mạng hoặc mất tích trong khoảng thời gian này./.