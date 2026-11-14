Mauricio Pochettino: Đến Man Utd là quyết định khó nhất trong sự nghiệp

Ngày 13/11, huấn luyện viên Mauricio Pochettino bật khóc trong cuộc họp báo chia tay đội tuyển Mỹ tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Arthur M. Blank ở Fayetteville, bang Georgia. Chiến lược gia người Argentina quyết định rời đội tuyển Mỹ để tiếp quản Manchester United, thay thế HLV Michael Carrick vừa bị sa thải.

Pochettino không giấu được xúc động khi nhắc đến quãng thời gian làm việc cùng các cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF).

“Quyết định chuyển sang Man Utd buồn, nhưng chúng tôi là những người làm bóng đá chuyên nghiệp và phải tìm bước tiếp theo để biến giấc mơ thành hiện thực. Đây là lựa chọn khó khăn nhất sự nghiệp, bởi hai năm qua tôi đã cảm thấy hạnh phúc khi được làm việc cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và xây dựng một dự án mà tất cả cùng tin tưởng”,nhà cầm quân 54 tuổi nói.

Trong thời gian làm việc tại đây, Pochettino xây dựng mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ, ban huấn luyện và những quan chức liên đoàn. Ông cũng dành nhiều tâm huyết cho kế hoạch phát triển đội tuyển trong dài hạn.

HLV Mauricio Pochettino bật khóc trong cuộc họp báo chia tay đội tuyển Mỹ. (Ảnh: Yahoo Sports)

Tuy nhiên, cơ hội dẫn dắt Manchester United khiến chiến lược gia người Argentina thay đổi kế hoạch. Pochettino nhấn mạnh quyết định ra đi không xuất phát từ mâu thuẫn với USSF hay sự bất mãn trong công việc, mà đơn thuần là bởi ông nhận được lời đề nghị khó có thể từ chối.

“Lý do rất rõ ràng. Liên đoàn Bóng đá Mỹ hiểu rằng trong sự nghiệp, không có nhiều cơ hội được dẫn dắt một đội bóng có tầm vóc như Manchester United”, Pochettino nói thêm.

Trong cuộc họp báo, Pochettino tiết lộ ông lần đầu liên hệ với đại diện Manchester United vào ngày 8/11 trước khi quyết định chuyển đến Old Trafford được công bố. Quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng và các bên sớm tìm được tiếng nói chung.

Nhà cầm quân người Argentina cũng bảo vệ những tuyên bố trước đây về mong muốn gắn bó lâu dài với đội tuyển Mỹ, rằng ông hoàn toàn nghiêm túc với các cam kết đó và không có ý định rời bỏ công việc cho đến khi cơ hội tại Manchester United xuất hiện.

Đáng chú ý, Pochettino mới gia hạn hợp đồng với USSF đến năm 2030. Theo kế hoạch ban đầu, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Mỹ sau World Cup 2026, hướng đến kỳ World Cup tiếp theo. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới không thể giữ chân ông trước lời đề nghị từ đội bóng nước Anh.

Dù đã xác nhận chia tay, Pochettino vẫn hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng với đội tuyển Mỹ. Ông sẽ trực tiếp chỉ đạo hai trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti, lần lượt diễn ra tại Miami ngày 14/11 và Cincinnati ngày 17/11.

Manchester United xác nhận bổ nhiệm Pochettino theo hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi, kéo dài đến tháng 6/2029. Để đưa chiến lược gia người Argentina về Old Trafford, đội bóng Anh đạt thỏa thuận với USSF và chấp nhận chi khoảng 7 triệu bảng để giải phóng hợp đồng.

Pochettino tiếp quản Manchester United trong hoàn cảnh đầy khó khăn. Đội bóng vừa sa thải Michael Carrick sau chuỗi kết quả thất vọng và hiện nằm trong nhóm xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Việc chuyển đến Manchester United cũng khép lại hành trình kéo dài nhiều năm giữa Pochettino và đội chủ sân Old Trafford. Từ năm 2016, ông nhiều lần được xem là ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng nhưng chưa từng đạt được thỏa thuận chính thức.