Mẫu xe Roadster mới của Tesla có thể xoay trên không nhờ các bộ đẩy từ SpaceX

Tesla giới thiệu mẫu xe Roadster thế hệ thứ 2 tại sự kiện ra mắt ở Waco, Texas, Hoa Kỳ, ngày 16/10/2026. Nguồn: Tesla.

Tại buổi ra mắt, chiếc xe hai chỗ ngồi màu trắng đã trình diễn khả năng chạy ngược trên một đường dốc nhờ hệ thống hút, sau đó xoay vòng trên không và tiếp đất bằng các bộ đẩy tích hợp. Trong phần sau của sự kiện, chiếc xe tiếp tục sử dụng các bộ đẩy này để thực hiện cú nhảy qua một chiếc xe tải cùng các phương tiện khác, đồng thời xoay mình trên không trong suốt quá trình thực hiện.

Một số nhà quan sát cho rằng màn hợp tác này là cách để ông Musk khơi gợi sự quan tâm về khả năng sáp nhập hai tập đoàn lớn mà ông đang điều hành, một ý tưởng từng được ông cân nhắc thông qua việc thảo luận về những điểm tương đồng giữa hai công ty.

Việc công bố mẫu xe này mang đến cho Tesla một sản phẩm mang tính biểu tượng, sau nhiều năm liên tục lỡ hẹn thời điểm ra mắt Roadster. Tuy nhiên, sự kiện diễn ra trong bối cảnh Tesla đang chuyển hướng tập trung vào công nghệ tự lái và chế tạo robot, đồng thời chỉ cách thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III chỉ vài ngày.

Ông Gene Munster, đối tác quản lý tại Deepwater Asset Management (một đơn vị đầu tư vào Tesla), chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X: "Đây chỉ là một màn phô diễn kỹ thuật, không mang lại giá trị thương mại nào ngoài việc khiến các nhà sản xuất ô tô truyền thống phải cảm thấy xấu hổ. Sự kiện Roadster là minh chứng mới nhất cho thấy lý do tại sao ông Elon Musk luôn mong muốn hợp nhất Tesla và SpaceX".

Tại sự kiện hôm 16/10, ông Musk cùng các giám đốc điều hành khác không đưa ra mức giá mục tiêu cụ thể, dù cách đây gần một thập kỷ, Tesla từng công bố mức giá khởi điểm là 200.000 USD cho mẫu xe này.

Sau sự kiện, trang đặt trước mẫu xe Roadster của Tesla hiển thị phiên bản "Performance" với khoản tiền đặt cọc 50.000 USD, và phiên bản "Thrust" – được trang bị các "bộ đẩy tăng tốc" – với khoản tiền đặt cọc 250.000 USD. Ngoài ra còn có biến thể "Rocket" – phiên bản chỉ dành cho khách hàng được mời – được mô tả là mẫu xe một chỗ ngồi với "hệ thống bay hoàn chỉnh".

Ông Lars Moravy, Giám đốc kỹ thuật xe của Tesla, cho biết Roadster có khả năng tăng tốc từ 0 lên 60 dặm/giờ (97 km/giờ) trong chưa đầy một giây và đạt tốc độ tối đa hơn 230 dặm/giờ (370 km/giờ).

Bên cạnh đó, Roadster cũng có thể di chuyển quãng đường hơn 300 dặm (480 km) chỉ với một lần sạc. Con số này chưa bằng một nửa so với những gì ông Musk từng hứa hẹn vào năm 2017 – thời điểm Tesla lần đầu công bố nguyên mẫu Roadster thế hệ thứ hai và dự kiến ​​bắt đầu bàn giao xe vào năm 2020.

Màn trình diễn xoay trên không của chiếc Roadster tại sự kiện ra mắt ở Waco, Texas, Hoa Kỳ, ngày 16/10/2026. Nguồn: Tesla.

Mẫu Roadster đời đầu, ra mắt năm 2008 và được bán đến năm 2012, là chiếc xe điện đầu tiên của Tesla, sử dụng khung gầm của dòng Lotus Elise. Mẫu xe này đã góp phần thay đổi cách nhìn nhận của thế giới về tiềm năng của xe điện. Kể từ đó, Tesla trở nên nổi tiếng với các dòng SUV như Model Y và Model X, cùng các mẫu sedan như Model S và Model 3.

Việc công bố Roadster thế hệ thứ hai diễn ra trong bối cảnh Tesla đang chuyển dịch trọng tâm mạnh mẽ từ sản xuất ô tô cho người lái sang phát triển công nghệ tự lái dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và lĩnh vực chế tạo robot.

Trong năm nay, Tesla đã ngừng bán các dòng Model S và Model X để dành không gian sản xuất robot hình người Optimus. Công ty cũng đã giới thiệu Cybercab – một mẫu robotaxi hai chỗ ngồi, không trang bị các bộ phận điều khiển thủ công như vô lăng, bàn đạp hay gương chiếu hậu.

Doanh số các dòng xe điện hiện tại của Tesla đã sụt giảm trong hai năm qua, mặc dù giá xăng dầu tăng cao đã góp phần thúc đẩy lượng xe bàn giao trong quý III.