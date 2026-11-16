Mẫu xe điện MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11

MG Urban chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam

Sau khi lô xe đầu tiên cập cảng TP.HCM hồi đầu tháng 11, MG Urban sẽ chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam vào ngày 17/11. Trước đó, từ đầu tháng 10, một số đại lý MG đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe điện này.

MG Urban thực chất là phiên bản mới của dòng xe điện MG4, được phát triển với nhiều thay đổi về thiết kế và trang bị. Tại một số thị trường, hãng sử dụng tên gọi MG4 Urban để phân biệt mẫu xe này với thế hệ MG4 trước đây.

So với MG4 đang bán tại Việt Nam, MG Urban sở hữu ngoại hình trung tính hơn, giảm bớt những đường nét thể thao và sắc sảo. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED vuốt ngược và hốc hút gió trung tâm cỡ lớn chia đôi. Đèn hậu có tạo hình mũi tên lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh, trong khi bộ mâm hợp kim có kích thước 16 hoặc 17 inch tùy phiên bản.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Những thông số này giúp MG Urban sở hữu thân xe tương đối lớn trong nhóm ô tô điện cỡ nhỏ, đồng thời nhỉnh hơn BYD Dolphin về kích thước tổng thể.

Khoang nội thất bố trí 5 chỗ ngồi. Những trang bị đáng chú ý gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, đèn viền nội thất đồng bộ theo nhạc và cửa gió điều hòa thiết kế ẩn.

Ở một số thị trường, MG Urban còn tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo Doubao 3.0, cho phép người dùng truy vấn thông tin và điều khiển một số chức năng bằng giọng nói tự nhiên. Hệ thống nhận diện giọng nói độc lập 4 vùng có thể tiếp nhận lệnh từ nhiều vị trí trong xe.

Danh sách tiện nghi của mẫu xe này còn có ghế trước massage 8 điểm, thông gió và sưởi; ghế phụ chỉnh điện tích hợp bệ đỡ chân; cốp điện, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ và cửa sổ trời toàn cảnh. Tuy nhiên, MG chưa công bố cấu hình trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Thiết kế khoang lái của MG Urban. Ảnh: Motorist.co.th.

Tại Thái Lan, MG Urban có hai tùy chọn hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm và pin LFP dung lượng 42,8 kWh. Cấu hình này cho phạm vi hoạt động 325 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Các phiên bản cao hơn sử dụng mô-tơ điện công suất 160 mã lực, kết hợp pin 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 416 km theo tiêu chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 82-88 kW tùy phiên bản, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 28-30 phút.

Về an toàn, xe có 6 túi khí, phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa. Một số phiên bản cao cấp tại thị trường quốc tế còn có hỗ trợ giữ xe giữa làn đường, hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 và túi khí trung tâm phía trước.

Giá bán quyết định khả năng cạnh tranh của MG Urban

Việc đưa MG Urban về Việt Nam cho thấy MG tiếp tục điều chỉnh chiến lược sản phẩm trong phân khúc xe điện phổ thông. Thay vì chỉ dựa vào MG4, hãng bổ sung một mẫu xe có thiết kế khác biệt, kích thước tương đối lớn và danh sách tiện nghi phong phú hơn.

Tuy nhiên, những lợi thế về sản phẩm chưa đủ bảo đảm thành công cho MG Urban. Giá bán, chính sách bảo hành pin, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và mạng lưới hậu mãi cũng là những yếu tố quan trọng. Đặc biệt, MG cần đưa ra mức giá đủ cạnh tranh để tránh lặp lại tình trạng khó tạo sức hút của MG4.

Tại Thái Lan, MG Urban có giá từ 529.900-709.900 baht, tương đương khoảng 408-539 triệu đồng. Đây là mức giá có thể tham khảo, nhưng chưa thể dùng để dự đoán chính xác giá bán tại Việt Nam.

MG sẽ công bố những thông tin quan trọng về cấu hình, trang bị và giá bán trong sự kiện ra mắt ngày 17/11. Những yếu tố này sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của Urban trước BYD Dolphin và Geely EX2, đồng thời cho thấy mẫu xe mới có thể giúp MG cải thiện vị thế trong thị trường ô tô điện Việt Nam hay không.