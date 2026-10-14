Màu xanh áo lính nơi mùa vàng Mường Mìn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn giúp bà con thu hoạch lúa.

Đóng quân tại bản Yên, xã Mường Mìn, Đồn Biên phòng Mường Mìn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 14,591 km đường biên giới quốc gia. Đồng thời phụ trách địa bàn hai xã Mường Mìn và Sơn Điện, đối diện bên kia biên giới là xã Xôi, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động hỗ trợ thu hoạch lúa mỗi khi vào mùa là một trong những việc làm thiết thực, gắn bó tình quân dân.

Thiếu tá Cao Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Mìn giúp bà con thu hoạch lúa.

Thiếu tá Cao Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Mìn cho biết, vụ Thu Mùa năm 2026, cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với các lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể xã Mường Mìn trực tiếp hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, tập trung vào những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ chính sách, người neo đơn và người mắc bệnh tật.

Trong số những hộ được Đồn hỗ trợ có gia đình ông Vi Văn Thế ở bản Chiềng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, diện tích lúa canh tác khoảng 4 sào. Đơn vị cũng hỗ trợ gia đình anh Lương Văn Chung, sinh năm 1980, ở bản Mìn, là hộ chính sách có 3 sào lúa. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ đã góp phần giúp các gia đình vơi bớt khó khăn về nhân lực, bảo đảm thu hoạch lúa đúng thời vụ.

Nụ cười chiến sĩ trẻ trong ngày giúp bà con Mường Mìn thu hoạch lúa.

Bà Ngân Thị Kiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Mìn chia sẻ: Lực lượng bộ đội biên phòng có vai trò quan trọng đối với địa bàn. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn còn thường xuyên gần gũi, bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình đời sống Nhân dân. Việc trực tiếp xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa đã góp phần hỗ trợ địa phương trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Toàn xã có 115 ha đất nông nghiệp gieo cấy lúa. Riêng vụ Thu Mùa năm 2026, diện tích gieo trồng đạt 86 ha. Thời gian thu hoạch lúa vụ Thu mùa tập trung từ tháng 9 đến tháng 10. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, các lực lượng vũ trang và người dân, toàn bộ diện tích lúa vụ Thu mùa đã được thu hoạch đảm bảo tiến độ thời vụ.

Những thửa ruộng mùa vàng được thu hoạch đúng tiến độ là sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn cùng chính quyền địa phương tiếp tục góp phần hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương xứ Thanh.

Sau khi thu hoạch, lúa được đưa vào máy vò ngay tại ruộng..

Xã Mường Mìn có 613 hộ với 2.916 nhân khẩu, trong đó có 577 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 4 bản: Chiềng, Mìn, Yên và Bơn. Toàn xã hiện có 42 hộ nghèo, cận nghèo. Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ Thu Mùa, UBND xã ban hành phương án sản xuất vụ Đông năm 2026 - 2027. Theo phương án, toàn xã phấn đấu gieo trồng từ 80 ha trở lên, với các loại cây trồng chính là ngô, rau đậu và một số cây trồng khác.