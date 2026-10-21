Mẫu Việt 12 tuổi Ella Bùi giành cú đúp giải thưởng

Kết quả này đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình theo đuổi thời trang của cô bé sinh năm 2014. Nếu danh hiệu Á quân ghi nhận phần thể hiện tại cuộc thi, thì giải thưởng do khán giả yêu thích cho thấy Ella đang nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Xuất hiện tại Chung kết Model Kid Việt Nam, mẫu nhí lựa chọn chiếc sweater màu đỏ kết hợp chân váy xám, mũ nồi trắng và giày thể thao. (Ảnh: Tú Uyên)

Bên cạnh kỹ năng catwalk, phong cách ăn mặc của Ella cũng là điểm đáng chú ý. Xuất hiện tại Chung kết Model Kid Việt Nam, mẫu nhí lựa chọn chiếc sweater màu đỏ kết hợp chân váy xám, mũ nồi trắng và giày thể thao. Bảng màu tương phản vừa đủ tạo nên tổng thể trẻ trung, khỏe khoắn, phù hợp với hình ảnh năng động của một cô bé ở tuổi 12.

Ngoài ra, cũng tại show diễn Ella lại mang đến cảm giác cá tính với áo khoác lông đỏ, áo dài tay kẻ ngang, chân váy đỏ cùng đôi tất cao cổ đồng điệu. Cách phối nhiều lớp trang phục, kết hợp những gam màu nổi bật giúp tổng thể trở nên bắt mắt, mang hơi hướng thời trang đường phố pha chút tinh nghịch.

Không bó buộc trong một hình ảnh duy nhất, Ella cho thấy sự linh hoạt khi chuyển đổi giữa phong cách đáng yêu, năng động và cá tính. Đây cũng là lợi thế của một mẫu nhí thường xuyên tham gia các buổi trình diễn, nơi khả năng thể hiện tinh thần trang phục và làm chủ biểu cảm đóng vai trò quan trọng.

Ở tuổi 12, Ella Bùi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều sân khấu thời trang trong nước lẫn quốc tế. Từ những lần xuất hiện tại các show diễn lớn đến các giải thưởng mới đây, cô bé đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực người mẫu nhí.

Ở tuổi 12, Ella Bùi đã có cơ hội trải nghiệm nhiều sân khấu thời trang trong nước lẫn quốc tế. (Ảnh: Tú Uyên)

Ella Bùi tên thật là Bùi Ngọc Khánh An, sinh năm 2014. Cô bé bắt đầu làm quen với sàn diễn thời trang từ khi mới 28 tháng tuổi, trong một chương trình của nhà thiết kế Lê Hà năm 2017. Sau đó, Ella tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang trong nước trước khi có cơ hội thử sức ở những sân khấu quốc tế.

Năm 2024, Ella Bùi gây chú ý khi trình diễn trong show của nhà thiết kế Trung Quốc Yang Yu. Cô bé là mẫu nhí duy nhất xuất hiện cùng dàn người mẫu quốc tế trong chương trình và sau đó có hình ảnh được đăng tải trên Vogue China.

Cũng trong năm này, Ella góp mặt trong một chương trình thời trang của Harper's Bazaar ở Hàng Châu, Trung Quốc. Hình ảnh quảng bá cho chương trình của cô bé còn xuất hiện trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời Đại (Times Square), New York, Mỹ.