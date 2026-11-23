Nissan vừa giới thiệu phiên bản Roox Rock Creek tại Nhật Bản, bổ sung phong cách off-road cho mẫu kei van cỡ nhỏ. Đây là thành viên nhỏ nhất trong dòng sản phẩm Rock Creek, vốn thường xuất hiện trên các mẫu SUV như Pathfinder và Rogue.

Nissan Roox có phiên bản mới hầm hố hơn hẳn. Ảnh: Nissan

Nissan Roox Rock Creek có diện mạo hầm hố kiểu SUV

Roox Rock Creek được phát triển từ thế hệ thứ ba của Nissan Roox, ra mắt năm 2025. Phiên bản mới hướng đến những khách hàng yêu thích hoạt động ngoài trời, cắm trại và các chuyến đi dã ngoại.

Với chiều dài chỉ 3.395 mm tiệm cận VinFast VF 3, xe được trang bị gói ngoại thất riêng để tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe nổi bật với cản trước màu đen, tấm ốp bảo vệ gầm mô phỏng nhôm, đèn sương mù và các chi tiết trang trí màu bạc. Lưới tản nhiệt cũng được tạo hình khác biệt so với phiên bản thông thường.

Xe có kích thước nhỏ hơn cả xe cỡ A cùng thiết kế cửa lùa thực dụng. Ảnh: Nissan

Hai bên thân xe có ốp sườn màu đen, giá nóc đồng màu và bộ decal trang trí tùy chọn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu kích thước 15 inch, đi kèm lốp 165/60R15 trên phiên bản dẫn động 4 bánh. Màu sơn Cinnamon Latte cũng là lựa chọn riêng dành cho phiên bản này.

Phía sau xe có cản màu đen tích hợp tấm ốp bảo vệ gầm cỡ nhỏ cùng logo Rock Creek trên cửa hậu.

Các chi tiết ngoại thất hầm hố được tối ưu cho mục đích dã ngoại. Ảnh: Nissan

Nội thất Roox bản đặc biệt có chống nước, phù hợp dã ngoại

Điểm đáng chú ý nhất của Nissan Roox Rock Creek nằm ở khoang nội thất. Xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu Lava Red màu đỏ trên ghế ngồi và vô-lăng hai chấu.

Đặc biệt, Nissan trang bị vật liệu bọc ghế và mặt lưng hàng ghế sau có khả năng chống nước. Sàn khoang hành lý cũng sử dụng vật liệu chống bám bẩn. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng mang theo xe đạp, giày đi bộ đường dài hoặc các thiết bị dã ngoại mà không quá lo ngại bùn đất và nước làm bẩn nội thất.

Các trang bị khác gồm hệ thống sưởi điện, 6 móc treo hành lý, hai cửa trượt chỉnh điện, túi đựng đồ sau lưng ghế và bàn nhỏ.

Nội thất xe có khả năng chống nước. Ảnh: Nissan

Nissan còn cung cấp gói phụ kiện Outdoor Package với bậc cửa tạo vân, khay chứa đồ, lưới cố định hành lý, thanh đỡ, đèn làm việc và hộp chứa đồ dưới ghế hành khách. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các gói trang trí với chi tiết màu đỏ Lava Red ở ngoại thất.

Tuy nhiên, Roox Rock Creek không có tùy chọn giường ngủ Multi-Bed như trên X-Trail Rock Creek tại Nhật Bản. Hệ thống màn hình giải trí cũng là trang bị tùy chọn, trong khi gói hỗ trợ lái ADAS đầy đủ chỉ xuất hiện trên phiên bản ProPilot Edition.

Động cơ nhỏ nhưng có tùy chọn dẫn động 4 bánh

Nissan Roox Rock Creek sử dụng chung hệ truyền động với phiên bản Roox thông thường. Xe có hai lựa chọn động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 659cc.

Động cơ hút khí tự nhiên cho công suất 51 mã lực, trong khi bản tăng áp đạt 63 mã lực. Cả hai đều kết hợp hộp số vô cấp Xtronic CVT, với lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Dù là xe nhỏ, Roox vẫn có dẫn động 4 bánh. Ảnh: Nissan

Tại Nhật Bản, Nissan Roox Rock Creek có giá khởi điểm 2.154.900 yen, tương đương khoảng 349 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ tăng áp và dẫn động 4 bánh có giá 2.599.300 yen, tương đương khoảng 421 triệu đồng.

Trong khi đó, Nissan Roox 2027 bản tiêu chuẩn có giá từ 1.672.000 yen, tương đương khoảng 271 triệu đồng.

Với mức giá này, Roox Rock Creek trở thành phiên bản đắt nhất trong toàn bộ dòng Roox, vượt cả bản Highway Star G Turbo ProPILOT Edition và Autech Line.