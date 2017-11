Mâu thuẫn với cô gái trong quán nhậu, nhóm thanh niên xuống tay giết người

Vì mâu thuẫn với một cô gái trong lúc đi vệ sinh, mà nhóm thanh niên đã dùng hung khí truy sát người tại quán nhậu, khiến 1 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, vừa bắt giữ 2 băng nhóm gây ra 2 vụ giết người ở quán nhậu vùng ven.

Cụ thể, 1 vụ xảy ra tại quán ốc Huyền ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Công an bắt giữ nhóm 5 đối tượng gồm: Trần Ngọc Bảo Anh (SN 1994), Trần Minh Thành (SN 1992, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Trần Văn Chiến (SN 1989, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Thanh Phong (SN 2001, ngụ tỉnh Trà Vinh) và Lưu Văn Hiệp (SN 1999, ngụ tỉnh Nam Định). Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Các đối tượng tham gia vụ giết người tại quán ốc Huyền, ở huyện Hóc Môn

Trước đó, tối 26-11, Bảo Anh cùng Thành, Chiến đến nhậu tại quán ốc Huyền nói trên. Lúc này trong quán, bàn bên cạnh có nhóm của chị Trâm gồm 4 nam, 2 nữ cũng đang ngồi lai rai.

Sau đó, Thành đi vào nhà vệ sinh của quán nhưng thấy cửa khóa trong, liền gõ cửa nhiều lần. Chị Trâm ở bên trong nhà vệ sinh đã lên tiếng, nên Thành quay lại bàn nhậu. Một lúc sau khi chị Trâm ra thì Thành gây sự, dẫn đến 2 nhóm cự cãi với nhau. Tuy nhiên những người có mặt trong quán đã đứng ra can ngăn.

Riêng Bảo Anh ấm ức nên bàn bạc với Thành, Chiến là sẽ “xử” nhóm của chị Trâm. Nói là làm, Bảo Anh quay về phòng trọ của bạn, là Phong để lấy hung khí. Bảo Anh rủ thêm Phong và Hiệp cùng đi, nhưng khi đến gần quán thì yêu cầu 2 đối tượng này ở ngoài, nổ máy xe và đợi sẵn.

Hung khí gây án

Bảo Anh gọi Thành, Chiến ra, giao hung khí rồi cả 3 lao vào đâm chém lia lịa nhóm của chị Trâm đang ngồi, hậu quả làm 3 người gục tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm của Bảo Anh tẩu thoát. Nhóm chị Trâm và những người trong quán đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu; trong đó anh Nguyễn Minh Đại (SN 1997) đã tử vong, còn anh Nguyễn Bé Tý (SN 1991, cùng ngụ quận 12) hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Khi Công an vào cuộc, nhóm chóng bắt được Chiến, Phong và Hiệp. Còn Bảo Anh và Thành mới vừa ra đầu thú.

Về vụ án mạng thứ hai, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phối hợp với Công an huyện Củ Chi bắt giữ 2 “sát thủ” là Bùi Văn Vi (SN 1990) và Phan An Khương (SN 1990, cùng ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo khai báo của 2 đối tượng, chúng có mâu thuẫn, hiếm khích từ trước với anh Nguyễn Hoài Phong (SN 1992, ngụ huyện Củ Chi). Tối 27/11, chúng biết anh Phong cùng 5 người bạn đang nhậu tại quán ốc Kim Ngân ở xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi nên mang theo hung khí tự chế tìm đến trước quán phục kích.

Khi anh Phong cùng nhóm bạn tàn cuộc ra về thì bị Vi, Khương tập kích. Hai đối tượng đâm chém lịa lịa khiến 2 người gục tại chỗ rồi tẩu thoát.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh Phong đã tử vong. Vào cuộc điều tra, Công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ nhanh 2 đối tượng gây án như trên.

D.K