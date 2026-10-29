Mâu thuẫn vì tiếng nẹt pô xe, nam thanh niên dùng kéo đâm người

Hai bị cáo Ngô Tấn Phát và Trần Vĩnh Phúc Lâm tại phiên toà.

Ngày 29/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Phát (SN 2004) 10 năm tù về tội “Giết người”. Do trước đó bị cáo đã bị tuyên phạt 4 năm 9 tháng tù trong một bản án khác, tổng hợp hình phạt, Phát phải chấp hành 14 năm 9 tháng tù.

Đối với Trần Vĩnh Phúc Lâm (SN 2002), bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”, HĐXX đình chỉ xét xử do bị hại rút yêu cầu khởi tố và quyết định trả tự do cho bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 23/10/2022, anh Nguyễn Thanh Sơn cùng N.A.T. và T.K.O. đứng trước nhà số G13/10, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM (nay thuộc xã Bình Lợi). Thời điểm này, hai thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy chạy ngang qua, liên tục nẹt pô.

Thấy vậy, anh Sơn lên tiếng hỏi: “Muốn đua xe hả?”. Một người trên xe chửi lại rồi cả hai điều khiển xe rời đi.

Khoảng 15 phút sau, khi anh Sơn cùng T. và O. đi ăn, cả nhóm nhìn thấy Phát, Lâm và một số người khác đang ngồi uống rượu, bia trước địa chỉ G13/24A, Ấp 7, xã Lê Minh Xuân. Cho rằng đây là nhóm thanh niên đã nẹt pô và chửi mình trước đó, anh Sơn rủ T. đến hỏi chuyện.

T. hỏi nhóm của Phát có ai điều khiển xe máy hiệu Future chạy ngang nhà mình và nẹt pô hay không. Lâm đứng dậy đáp trả, cho rằng không có ai trong nhóm chạy xe ngang qua nhà T.

Khi anh Sơn tiến đến, Lâm, Phát và Tình lao vào đánh. Anh Sơn bỏ chạy nhưng vấp ngã. Lúc này, Lâm lấy một con dao kim loại dài khoảng 20cm để trên xe bán đồ khô của quán, chém hai nhát trúng tay trái anh Sơn.

Sau khi được mọi người can ngăn, anh Sơn được chủ quán đưa về nhà cách đó khoảng 100m. Tuy nhiên, anh Sơn cùng mẹ tiếp tục quay lại quán để nói chuyện với nhóm của Phát, khiến hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi.

Trong lúc tranh cãi, Lâm dùng tay đánh anh Sơn nhưng được Phát và những người khác can ngăn nên dừng lại, trở về bàn ngồi. Đáng chú ý, trong quá trình can ngăn, Phát bị anh Sơn đánh trúng mặt nên tức giận.

Bực tức, Phát chạy đến xe bán đồ khô cách đó khoảng 10m, lấy một cây kéo kim loại rồi quay lại đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, tay, vai và hông phải của anh Sơn. Nạn nhân ngã xuống đường, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, mẹ anh Sơn đến Công an xã Lê Minh Xuân trình báo vụ việc.

Theo kết luận giám định pháp y, anh Sơn bị nhiều vết thương ở vùng lưng, bả vai, thắt lưng, hông, khuỷu tay, đầu gối và bàn chân. Trong đó, vết thương ở vùng lưng trên bên trái, cạnh cột sống, gây thủng da, tràn khí, tràn dịch màng phổi và tổn thương nhu mô phổi, được xác định là vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Sơn là 20%. Trong đó, các thương tích ở vùng lưng, bả vai, giữa lưng, thắt lưng và hông chiếm 13%; thương tích ở khuỷu tay chiếm 3%; các thương tích tại đầu gối và bàn chân chiếm 5%.

Tại cơ quan điều tra, Phát và Lâm thừa nhận hành vi của mình. Cáo trạng xác định, Lâm cùng Phát và Tình đã dùng dao đuổi chém anh Sơn, gây thương tích 8%. Sau đó, Phát tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát, gây thương tích 13%, trong đó có vết thương nguy hiểm đến tính mạng.

Quá trình giải quyết vụ án, gia đình Lâm đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng. Đối với người tên Tình, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.